Tajner ostro o decyzji Małysza, wytknął mu jedno. Jest nawiązanie do wydarzeń z Rosji
W 2022 roku Adam Małysz zastąpił na stanowisku Prezesa Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera. Obaj panowie mają ze sobą sporo wspólnego, bowiem w końcu pod wodzą właśnie Tajnera skoczek odnosił jedne z największych sukcesów w karierze. Tą zakończył w 2011 roku w wieku 34 lat. Zdaniem byłego prezesa utytułowany zawodnik zrobił to za wcześnie. Jak mówił w rozmowie z WP SportoweFakty, podczas igrzysk olimpijskich w Soczi ten mógłby powalczyć tam o medale. Wtedy w Rosji dwukrotnym mistrzem został Kamil Stoch.
Bez dwóch zdań Adam Małysz to jedna z ikon polskiego sportu. Były skoczek narciarski w trakcie swojej kariery zdobył cztery Kryształowe Kule za wygraną w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do tego dochodzi m.in. aż sześć medali mistrzostw świata czy też cztery krążki igrzysk olimpijskich.
Nasz wielki mistrz karierę zakończył stosunkowo wcześnie, bowiem w 2011 roku w wieku 34 lat. Wówczas wciąż był w wielkiej formie, co udowodnił chociażby swoim ostatnim konkursem w Planicy, gdy po locie na 216 metrów stanął na najniższym stopniu podium. W końcu tamten sezon PŚ zakończył w klasyfikacji generalnej właśnie na 3. lokacie.
Po karierze Małysza polskie skoki znalazły się w świetnym miejscu. Swoje liczne wygrane odnosił Kamil Stoch, a do niego dołączyli Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Maciej Kot. W końcu dwa złote medale podczas igrzysk olimpijskich w Soczi wywalczył właśnie pierwszy z wymienionych.
Kilka słów odnośnie tamtejszej decyzji Małysza w rozmowie z portalem WP SportoweFakty powiedział Apoloniusz Tajner, czyli były trener zawodnika oraz poprzedni prezes Polskiego Związku Narciarskiego.
Tajner ocenił decyzję Małysza, jasne stanowisko
Jak zdradził, jego zdaniem Małysz zakończył karierę zbyt wcześnie i powinien wstrzymać się z decyzją do igrzysk olimpijskich, które odbywały się w 2014 roku w Rosji, a dokładniej w Sochi. Co więcej, Małysz tam mógłby tam powalczyć o dobre wyniki, bowiem warunki, które panowały tam byłyby dla niego idealne.
- Adam miał tak wysokie parametry i tyle doświadczenia, że moim zdaniem za wcześnie zakończył karierę i mógł jeszcze poczekać do igrzysk w Soczi. Wówczas miałby 36 lat. W Rosji panowały warunki dla niego. Aczkolwiek, jakby było, nigdy się już nie dowiemy - powiedział Tajner dla WP SportoweFakty.
Aktualnie Małysz jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego (od 2022 roku), natomiast Tajner jest posłem na Sejm RP.