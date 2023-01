Dyspozycja ostatniego z nich może cieszyć szczególnie. "Orzeł z Zębu" przez pewien czas był cieniem samego siebie i poszukiwał drogi ku temu, by wrócić na szczyt. Teraz jest na dobrym kursie. Podczas niemiecko-austriackiego konkursu oddawał świetnie rokujące skoki , a jego uśmiech z dnia na dzień był coraz szerszy. W rozmowie w strefie mieszanej dla mediów wyznawał, że to wszystko efekt pracy nad sobą .

Apoloniusz Tajner zachwycony pracą Thomasa Thurnbichlera z polskimi skoczkami. "Reprezentuje nową generację trenerów"

"To był najlepszy wybór, jakiego mogliśmy dokonać. Wyrazy uznania dla Adama Małysza, który już w grudniu 2021 roku zaczął robić 'rozpoznanie' wśród trenerów. W styczniu rozmawialiśmy z Miką Kojonkoskim, który przyleciał do nas do Krakowa. Adam rozmawiał z Aleksandrem Stoecklem, który poprosił o trzy dni do namysłu, ale po konsultacji z żoną stwierdził, że to byłaby zbyt duża zmiana w ich życiu. Potem skontaktowaliśmy się właśnie z Thurnbichlerem, którego znaliśmy słabo, ale świetne recenzje wystawili mu Toni Innauer i Andreas Goldberger. W Austrii jeszcze przez jakiś czas miałby zamkniętą drogę do pracy z pierwszą reprezentacją, u nas dostał szansę" - ujawnia.