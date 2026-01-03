Jak na razie nie widać zbyt wielu pozytywnych aspektów zmiany trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Wyniki osiągane przez naszych skoczków są poniżej oczekiwań, a co gorsza nie widać nadziei na to, aby w najbliższych tygodniach coś miało się zmienić. A wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie, które dla wszystkich zawodników są imprezą docelową w tym sezonie. Optymizm można budować jedynie na występach Kacpra Tomasiaka.

Debiutant w Pucharze Świata to obecnie lider polskiej kadry i zarazem jej objawienie. Formę stracili natomiast Dawid Kubacki, czy Piotr Żyła, a drogi do wysokiej dyspozycji wciąż szuka Kamil Stoch. Dla ostatniego z wymienionych będą to ostatnie igrzyska olimpijskie w karierze i sam zawodnik chciałby zapewne z przytupem pożegnać się z najważniejszą zimową imprezą na świecie.

Apoloniusz Tajner wierzy w Kamila Stocha. Odważna deklaracja poszła w świat

Na razie jednak trudno mieć jakiekolwiek nadzieje na to, aby trzykrotny mistrz olimpijski mógł powalczyć o podium. Optymizmu nie traci jednak Apoloniusz Tajner. Były prezes PZN w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" twierdzi, że widzi drobne sygnały, które mogą w niedalekiej przyszłości zaprocentować w wynikach polskich skoczków. "Ja też patrzę na wyniki, ale nie tylko. Ważny jest też poziom, sposób, w jaki skaczą. Chodzi mi o wykonanie odbicia na progu skoczni, bo to jest ten najważniejszy element" - zaczął Tajner.

"Przez dwa poprzednie sezony byli tam spowolnieni, teraz mają dynamikę, więc pojawiają się jeszcze drobne błędy techniczne przy rozwinięciu odbicia. Tylko to akurat można poprawić z konkursu na konkurs albo wyłączając zawodnika i wysłanie go na spokojny trening na mniejszym obiekcie. Gdyby brakowało dynamiki, to tego się nie nadrobi, czasu jest za mało. Ale to mają, choć Wąsek był trochę spowolniony w Ga-Pa" - ocenił Tajner.

Były prezes PZN wierzy również w poprawę skoków Stocha. "Wierzę w Kamila. On tak spokojnie dochodzi, ale ma jeszcze półtora miesiąca do igrzysk. Myślę, że jeszcze sporo się pozmienia. Warto obserwować ostatni etap w drodze na igrzyska" - stwierdził. Fani na pewno zapamiętają te słowa i w razie ewentualnego niepowodzenia na igrzyskach, to zdanie może być Tajnerowi przypominane. Trzeba jednak wierzyć, że były prezes PZN ma dobre przeczucie.

