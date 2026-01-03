Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tajner nie zawahał się w taki sposób ocenić Stocha. Zapamiętają mu te słowa, stanowcza opinia

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Polscy skoczkowie są dalecy od optymalnej formy i zapowiada się kolejny sezon z mizernymi wynikami biało-czerwonych. Na razie nadzieje na "lepsze jutro" daje Kacper Tomasiak, który jest najlepszym z Polaków w trwających zmaganiach. Mimo wszystko Apoloniusz Tajner nie traci optymistycznego podejścia i wierzy, że na zbliżających się igrzyskach olimpijskich zobaczymy lepszą wersję Kamila Stocha.

Mężczyzna w czerwonej kurtce i czapce z polską flagą oraz logo sponsora, w prawym górnym rogu kółko z wizerunkiem uśmiechniętego mężczyzny w podobnym stroju, oba elementy utrzymane w sportowej, zimowej estetyce.
Kamil Stoch i Apoloniusz TajnerANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Jak na razie nie widać zbyt wielu pozytywnych aspektów zmiany trenera reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Wyniki osiągane przez naszych skoczków są poniżej oczekiwań, a co gorsza nie widać nadziei na to, aby w najbliższych tygodniach coś miało się zmienić. A wielkimi krokami zbliżają się igrzyska olimpijskie, które dla wszystkich zawodników są imprezą docelową w tym sezonie. Optymizm można budować jedynie na występach Kacpra Tomasiaka.

Debiutant w Pucharze Świata to obecnie lider polskiej kadry i zarazem jej objawienie. Formę stracili natomiast Dawid Kubacki, czy Piotr Żyła, a drogi do wysokiej dyspozycji wciąż szuka Kamil Stoch. Dla ostatniego z wymienionych będą to ostatnie igrzyska olimpijskie w karierze i sam zawodnik chciałby zapewne z przytupem pożegnać się z najważniejszą zimową imprezą na świecie.

Zobacz również:

Maciej Maciusiak, Adam Małysz i Stefan Horngacher
Turniej Czterech Skoczni

Horngacher bez skrupułów potraktował Maciusiaka. "Ukartowane", został na lodzie

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

    Apoloniusz Tajner wierzy w Kamila Stocha. Odważna deklaracja poszła w świat

    Na razie jednak trudno mieć jakiekolwiek nadzieje na to, aby trzykrotny mistrz olimpijski mógł powalczyć o podium. Optymizmu nie traci jednak Apoloniusz Tajner. Były prezes PZN w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" twierdzi, że widzi drobne sygnały, które mogą w niedalekiej przyszłości zaprocentować w wynikach polskich skoczków. "Ja też patrzę na wyniki, ale nie tylko. Ważny jest też poziom, sposób, w jaki skaczą. Chodzi mi o wykonanie odbicia na progu skoczni, bo to jest ten najważniejszy element" - zaczął Tajner.

    Zobacz również:

    Timi Zajc, a w ramce Tadeusz Szostak-Berda
    Turniej Czterech Skoczni

    Timi Zajc sprowokował kontrolerów. Słoweńcy tłumaczą, a my słyszymy: to jest wymysł

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba

      "Przez dwa poprzednie sezony byli tam spowolnieni, teraz mają dynamikę, więc pojawiają się jeszcze drobne błędy techniczne przy rozwinięciu odbicia. Tylko to akurat można poprawić z konkursu na konkurs albo wyłączając zawodnika i wysłanie go na spokojny trening na mniejszym obiekcie. Gdyby brakowało dynamiki, to tego się nie nadrobi, czasu jest za mało. Ale to mają, choć Wąsek był trochę spowolniony w Ga-Pa" - ocenił Tajner.

      Były prezes PZN wierzy również w poprawę skoków Stocha. "Wierzę w Kamila. On tak spokojnie dochodzi, ale ma jeszcze półtora miesiąca do igrzysk. Myślę, że jeszcze sporo się pozmienia. Warto obserwować ostatni etap w drodze na igrzyska" - stwierdził. Fani na pewno zapamiętają te słowa i w razie ewentualnego niepowodzenia na igrzyskach, to zdanie może być Tajnerowi przypominane. Trzeba jednak wierzyć, że były prezes PZN ma dobre przeczucie.

      Zobacz również:

      Kamil Stoch
      Skoki Narciarskie

      Koszmar Stocha w Innsbrucku. Krok od opuszczenia Turnieju Czterech Skoczni. "Coś poważnego"

      Rafał Sierhej
      Rafał Sierhej
      Apoloniusz Tajner zaapelował do kibiców. Chodzi o Aleksandra ZniszczołaPolsat Sport
      Apoloniusz Tajner
      Apoloniusz TajnerAFP
      Sportowiec w zielonym numerze startowym oraz czapce na głowie, stojący na tle tłumu kibiców podczas zawodów narciarskich.
      Kamil StochJure MAKOVECAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja