Tajner nie odbierał telefonów od Małysza. Tak się wytłumaczył

Apoloniusz Tajner zdecydowaną większością głosów został wybrany na nowego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Był jedynym kandydatem, a na to stanowisko wraca po czterech latach przerwy.

72-latek przyznał, że kiedy w 2022 roku odchodził z PZN, nie przypuszczał, że jeszcze do niego wróci. Teraz będzie rządził związkiem jako prezes i honorowy prezes, bo ten tytuł otrzymał w dniu, w którym odchodził z PZN.

Apoloniusz Tajner nie pójdzie drogą Adam Małysza

Tajner po tym, jak opuścił związek, liczył na to, że nowy zarząd i sam Adam Małysz, którego namaścił na swojego następcę, będzie częściej korzystał z jego doświadczenia. Nawet w niektórych wypowiedziach miał żal o to, że nie jest zapraszany na posiedzenia zarządu.

Już w pierwszych słowach po wyborze wbił szpilkę Małyszowi, bo ten wielokrotnie powtarzał, że chciał zarządzać związkiem, jak firmą.

- W działalności tego zarządu chciałbym więcej uwagi skierować w kierunku klubów, trenerów i Szkół Mistrzostwa Sportowego. Nie podoba mi się stwierdzenie, że PZN staje się przedsiębiorstwem. Jego celem jest uzyskiwanie jak największych zysków, a stowarzyszenie - w tym związki - mają inne cele. Tym jest rozwój sportu głównie wśród dzieci i młodzieży - mówił Tajner, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie będzie kontynuował drogi, jaką obrał ustępujący prezes.

Małysz się żalił, a Tajner tłumaczył

Małysz żalił się dziennikarzom, że w ostatnim czasie Tajner stronił od kontaktów z nim, ale też przestał odbierać od niego telefony. Był tym wyraźnie zdziwiony. W rozmowie z Interia Sport przyznał też, że od pewnego czasu wiedział, że trwają zakulisowe rozmowy o powrocie Tajnera na stanowisko prezesa. To wszystko działo się jeszcze przed ogłoszeniem jego decyzji o tym, że nie będzie kandydował. Zresztą Tajner przyznał, że rozmowy zaczęły się jeszcze przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Tylko w związku z tym, że Adam Małysz był aktualnym prezesem, a ja byłem kandydatem, dlatego nie chciałem, żeby wiązano moją decyzję o kandydowaniu z kontaktami z Adamem Małyszem. I dlatego unikałem rozmów przed wyborami. Po prostu to była moja samodzielna decyzja, skutek szerokiego poparcia, które się do mnie skierowało. Nie interesowało mnie, jaki kandydat będzie i czy będzie to Adam Małysz, czy będzie to ktoś inny. Nie mam problemu z tym, żeby się spotkać w najbliższym czasie z Adamem

Wiele wskazuje na to, że decyzja o zmianie prezesa wyszła z Tatrzańskiego Związku Narciarskiego. To ludzie z Podhala w pewnym momencie uznali, że jednak Małysz proponuje zbyt daleko idące zmiany i dlatego postawili na Tajnera. Nowy-stary prezes dużo mówił o tym, że rozmawiał z Andrzejem Kozakiem i Wojciechem Gumnym, któremu - co podkreślał - ufa, więc można przypuszczać, że to oni stali za tym, by namówić obecnego wciąż posła na start w wyborach.

Do nowego zarządu PZN weszli: Aleksandra Pustołka, Mirosław Graf, Wojciech Gumny, Jarosław Konior, Rafał Kot, Marek Pach i Zbigniew Wuwer.

Wiceprezesami zostali Gumny i Konior. Nowym sekretarzem generalnym został też Jakub Michalczuk, który zastąpił na tym stanowisku Tomasza Grzywacza.

Adam Małysz Art Service PAP

Apoloniusz Tajner Art Service PAP

Ewa Bilan-Stoch Art Service PAP

Głosowanie na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w PZN Art Service PAP





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