Tajner nie mógł milczeć ws. Stocha. Te słowa o skoczku padły publicznie

Łukasz Olszewski

Kamil Stoch pożegnał się z udziałem na igrzyskach po konkursie na dużej skoczni, bowiem Maciej Maciusiak postawił na Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska, wybierając zawodników do konkursu duetów. Apoloniusz Tajner, przy tej okazji, postanowił powiedzieć kilka słów o legendzie skoków z rozmowie ze "sport.pl", ujawniąc przy tym, jak naprawdę wygląda zachowanie Kamila Stocha wewnątrz kadry.

Skoczek narciarski w stroju sportowym i kasku trzyma narty podczas zawodów zimowych, na pierwszym planie medalista, w tle tłum kibiców; wstawiona fotografia starszego mężczyzny w czerwonym okręgu.
Kamil Stoch i Apoloniusz TajnerAdam Burakowski/East News, Rex Features/East NewsEast News
Nie tak igrzyska we Włoszech wyobrażał sobie Kamil Stoch, który miał nadzieję na przełom lub chociaż zdecydowanie dalsze skoki, niż miało to miejsce w rzeczywistości. - Nikt nie dał mi za darmo tych szóstych igrzysk. Wywalczyłem sobie to miejsce. Boli mnie jednak sposób, w jaki się pokazałem na tych igrzyskach. Liczyłem na zdecydowanie więcej. Nie potrafię odpowiedzieć, czy przegrałem z własną głową i oczekiwaniami - mówił cytowany przez Tomasza Kalembę z "Interia Sport".

Zajęcie 21. miejsca podczas zawodów na skoczni dużej sprawiło, że Maciej Maciusiak w zasadzie nie miał większych problemów z podjęciem decyzji, kto wystąpi w konkursie duetów i wybrał Pawła Wąska oraz Kacpra Tomasiaka. Jak wskazuje jednak Apoloniusz Tajner, sama obecność Stocha na miejscu, może bardzo pomóc jego kolegom z kadry.

Stoch dobitnie podsumowany przez Tajnera. Tak go nazwał na koniec

- Ja się cieszę, że jest tam Kamil Stoch. Nie występuje w parze, ok - ale jest. Kacper miał 7 lat, jak Kamil zdobywał w Soczi dwa medale olimpijskie. On to widział, to jest jego idol. I teraz ten idol jest przyjacielem w zespole i on ich będzie wspierał. Kamil jest bardzo szczerym, otwartym, dobrym człowiekiem i Kacper może liczyć na takie wsparcie wewnątrz zespołu - stwierdził były prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie ze "sport.pl".

Występ i forma Kacpra Tomasiaka również spotkały się z miłymi słowami ze strony Apoloniusza Tajnera, który zauważył, że o jego sukcesie w zasadzie nie zdecydował przypadek, czy gorsze warunki jego rywali.

- Dotychczas mogliśmy mówić o niespodziance - bo wiatr i wiadomo, skoki są nieobliczalne. Natomiast nie spodziewałem się, że w równych warunkach, poziomem sportowym Kacper wyszarpie te dwa medale. Nikt mu w tym nie pomógł, ani nie zdarzały się sytuacje, w których podmuchy wiatru mogły zmienić przebieg rozwoju tych zawodów. A do tego zawiedli faworyci - skwitował.

Od lewej: Kamil Fundanicz, Adam Małysz, Izabela Małysz i Tomasz Grzywacz na skoczniach w Predazzo
Skoki Narciarskie

Starszy mężczyzna w czerwonej kurtce zimowej oraz czapce z polską flagą i logo firmy, na pierwszym planie, po lewej stronie w okrągłej ramce młody skoczek narciarski w kasku z nartami na ramieniu.
Apoloniusz Tajner o szansach Polaków na medale zimowych IO. Ależ słowa o TomasiakuRex Features/East News/ Rex Features/East News / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Skoki narciarskie. Kamil Stoch oraz Apoloniusz Tajner
Skoki narciarskie. Kamil Stoch oraz Apoloniusz TajnerFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Mężczyzna w czerwonej kurtce i czapce z polską flagą oraz logo sponsora, w prawym górnym rogu kółko z wizerunkiem uśmiechniętego mężczyzny w podobnym stroju, oba elementy utrzymane w sportowej, zimowej estetyce.
Kamil Stoch i Apoloniusz TajnerANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
