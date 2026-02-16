Nie tak igrzyska we Włoszech wyobrażał sobie Kamil Stoch, który miał nadzieję na przełom lub chociaż zdecydowanie dalsze skoki, niż miało to miejsce w rzeczywistości. - Nikt nie dał mi za darmo tych szóstych igrzysk. Wywalczyłem sobie to miejsce. Boli mnie jednak sposób, w jaki się pokazałem na tych igrzyskach. Liczyłem na zdecydowanie więcej. Nie potrafię odpowiedzieć, czy przegrałem z własną głową i oczekiwaniami - mówił cytowany przez Tomasza Kalembę z "Interia Sport".

Zajęcie 21. miejsca podczas zawodów na skoczni dużej sprawiło, że Maciej Maciusiak w zasadzie nie miał większych problemów z podjęciem decyzji, kto wystąpi w konkursie duetów i wybrał Pawła Wąska oraz Kacpra Tomasiaka. Jak wskazuje jednak Apoloniusz Tajner, sama obecność Stocha na miejscu, może bardzo pomóc jego kolegom z kadry.

Stoch dobitnie podsumowany przez Tajnera. Tak go nazwał na koniec

- Ja się cieszę, że jest tam Kamil Stoch. Nie występuje w parze, ok - ale jest. Kacper miał 7 lat, jak Kamil zdobywał w Soczi dwa medale olimpijskie. On to widział, to jest jego idol. I teraz ten idol jest przyjacielem w zespole i on ich będzie wspierał. Kamil jest bardzo szczerym, otwartym, dobrym człowiekiem i Kacper może liczyć na takie wsparcie wewnątrz zespołu - stwierdził były prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie ze "sport.pl".

Występ i forma Kacpra Tomasiaka również spotkały się z miłymi słowami ze strony Apoloniusza Tajnera, który zauważył, że o jego sukcesie w zasadzie nie zdecydował przypadek, czy gorsze warunki jego rywali.

- Dotychczas mogliśmy mówić o niespodziance - bo wiatr i wiadomo, skoki są nieobliczalne. Natomiast nie spodziewałem się, że w równych warunkach, poziomem sportowym Kacper wyszarpie te dwa medale. Nikt mu w tym nie pomógł, ani nie zdarzały się sytuacje, w których podmuchy wiatru mogły zmienić przebieg rozwoju tych zawodów. A do tego zawiedli faworyci - skwitował.

