Tajna broń Kubackiego? Były norweski skoczek nie ma wątpliwości

W mieście położonym w południowej części Niemiec rozpoczyna się wielkie sportowe święto. Zawody w Oberstdorfie są pierwszym przystankiem 71.Turnieju Czterech Skoczni . Na obiekcie Schattenbergschanze odbyły się już kwalifikacje, które wyłoniły pary jutrzejszego konkursu. Pierwsza seria, jak co roku organizowana będzie w systemie KO.

"Biało-Czerwoni" w komplecie awannsowali do jutrzejszego konkursu. Najlepiej w prologu spisał się Norweg, Halvor Egner Granerud. Jest on jednym z kandydatów do wygrania całego turnieju. Zdaniem Andreasa Stjernena zwycięstwo podopiecznego Alexandra Stoeckla wzmocniłoby morale drużyny. W Skandynawii długo czekają na zwycięzcę TCS. Mężczyzna uważa, że na zawodnikach ciąży klątwa.