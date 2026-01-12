Tajemniczy wpis polskiego skoczka. Nagle zawiesił występy, niespodziewana decyzja

Tomasz Pilch rozpoczął sezon 2025/2026 dosyć mocnym akcentem, bowiem na inaugurację rywalizacji w FIS Cup w sierpniu wywalczył sobie w Villach czwarte miejsce. Potem z jego formą bywało różnie, ale wciąż można było mówić o co najmniej kilku błyskach z jego strony.

Najwyższe miejsce we wspomnianym wyżej współzawodnictwie osiągnął w drugiej połowie września w czeskim Frenstacie nad Radohostem, gdzie był drugi - musiał uznać wtedy wyższość jedynie Austriaka Simona Steinbergera. Niedługo potem zaś przerzucił się na zmagania w Letnim Pucharze Kontynentalnym i... nastąpił pewien istotny zwrot.

Adam Małysz wyjawił wszystko ws. Kamila Stocha! "To nie wchodzi w rachubę”. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Pilch zawiesza działalność sportową. "Przyczyny niezależne ode mnie"

Po dwóch konkursach Hinterzarten Pilch nagle zniknął w pewien sposób z radaru - od października nie zjawił się w żadnych kolejnych właściwych zawodach PK, FIS Cup, czy jakichkolwiek innych. Wciąż jednak trenował z pełnym zapałem - ćwiczył na obozach w Wiśle, Szczyrku czy Zakopanem, co opisywał w mediach społecznościowych. Teraz jednak - przynajmniej na jakiś czas - powiedział sobie "pas".

Rozwiń

"Niestety, z przyczyn niezależnych ode mnie byłem zmuszony zawiesić swoją sportową działalność w tym sezonie. Była to trudna, ale przemyślana decyzja. Dziękuję Wam za wsparcie i wiadomości" - można przeczytać na instagramowym profilu skoczka.

Decyzja ta wprawiła jego fanów w pewna konsternację, niemniej pod wpisem zawodnika pojawiły się już dodające mu otuchy słowa. "Trzymamy kciuki i czekamy na powrót", "Wrócisz silniejszy Tomek" - padło m.in. w komentarzach.

Tomasz Pilch w przeszłości sprawił sensację na mistrzostwach Polski

Tomasz Pilch urodził się 20 października 2000 roku w Cieszynie, obecnie jest zawodnikiem WSS Wisła. W Pucharze Świata debiutował on w 2018 roku na zawodach w Innsbrucku, a do jego największych sukcesów należy m.in. złoty medal mistrzostw Polski seniorów wywalczony w grudniu 2020 roku na dużej skoczni. Prywatnie jest siostrzeńcem Adama Małysza.

Tomasz Pilch Foto Olimpik AFP

Tomasz Pilch AFP

Tomasz Pilch Damian Klamka East News