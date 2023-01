Najlepsi skoczkowie świata w weekend 14-15 stycznia rywalizowali w Zakopanem, gdzie odbyły się dwa konkursy: drużynowy i indywidualny. To właśnie przed zawodami na Wielkiej Krokwi media społecznościowe obiegły zdjęcia przedstawiające Piotra Żyłę w niebieskim, przylegającym do ciała stroju.

Piotr Żyła w nietypowym stroju

Adam Małysz postanowił zażartować z nietypowego ubrania skoczka, który wyglądał tak, jakby szykował się do ćwiczeń w wodzie. "Piotrek idzie pływać, ale jeszcze musi gdzieś zadzwonić" - żartował, na co skoczek zareagował wybuchem śmiechu. "Wiewiór" nie poszedł jednak na basen, a na siłownię, gdzie podnosił ciężary.

Z doniesień WP SportoweFakty wynika, że nietypowy strój nie był fanaberią Żyły. Elastyczny kombinezon to pomysł Thomasa Thurnbichlera , który od początku pracy z polską kadrą wprowadza nowinki technologiczne. Austriak rozpoczął współpracę m.in. z firmą Easy Motion Skin, która dostarczyła stroje służące do elektrostymulacji.

Thomas Thurnbichler ma dostęp do specjalnej aplikacji

Jak się okazuje, elektrodami dołączonymi do kombinezonu za pomocą aplikacji może sterować Thurnbichler, a strój odpowiada za imitowanie impulsów elektrycznych. - Tym samym niejako to trener może wpływać na to, który mięsień zostanie pobudzony do pracy i "dorzucać" kilogramów w treningu, mimo że zawodnik nie ma ciężarów grawitacyjnych - wyjaśnił w rozmowie z WP SportoweFakty Arkadiusz Dromert z firmy Easy Motion Skin.