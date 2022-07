Tajemnica butów polskich skoczków. Małysz przyznaje: "To był nasz błąd"

- To był błąd naszej poprzedniej ekipy - mówi nowy prezes PZN Adam Małysz wspominając głośną sprawę polskich butów do skoków narciarskich, których FIS nie dopuścił do igrzysk w Pekinie. Nie chodziło o same zmiany w modelu butów Nagaba, ale o zbyt późny termin ich zgłoszenia.

Zdjęcie Piotr Żyła został zdyskwalifikowany w Willingen za użycie zmienionego modelu butów / EXPA / Newspix