Ta skocznia znowu się zatrzęsie. Nie ma już miejsc na zawody PŚ

Tak wczesna wyprzedaż biletów jest sporym zaskoczeniem. Niemcy jednak potwierdzają, że kochają skoki narciarski e, bo choć nie mają zawodnika, który byłby pewniakiem do wygrywania, to jednak chętnie przybywają na skocznię.

Wciąż można zakupić za to bilety na kwalifikacje (28 grudnia), choć tych ciągle ubywa. Już teraz jednak można powiedzieć, że również na nich będzie gorąca atmosfera.

Turniej Czterech Skoczni. Nie ma już biletów na konkurs w Oberstdorfie

Przed rokiem na kwalifikacjach obecnych było aż 16 tysięcy kibiców, co było imponującym wynikiem.

Zainteresowanie jest naprawdę duże. W dalszym ciągu utrzymujemy zadowalająco wysoki poziom popytu na kwalifikacje i zbliżamy się do rekordu frekwencji w kwalifikacjach z zeszłego roku

Organizatorzy podkreślają, że dzień kwalifikacji jest szczególnie odpowiedni do odwiedzin dla rodzin z dziećmi lub seniorów.

W tym roku kibiców w Oberstdorfie czeka kilka dni ze skokami. Panowie po rywalizacji na skoczni Schattenberg przeniosą się do Garmisch-Partenkirchen , ale za to na obiekcie pojawią się najlepsze zawodniczki świata.

To będzie taka przymiarka do rodzącego się w bólach Turnieju Czterech Skoczni dla kobiet. W tym sezonie w ramach niej odbędą się zawody w Oberstdorfie i Ga-Pa, które będą zaliczane do Pucharu Świata. Austriacy jeszcze nie zdecydowali się na dołączenie i stąd problem.