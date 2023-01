Ta skocznia nie leży Polakom. Kamil Stoch tu płakał. Padły też słynne słowa

To miejsce nie do końca służy Polakom. Kamil Stoch tu płakał

O tym, że to miejsce nie do końca służy Polakom, niech świadczy fakt, że w 2018 roku Stoch przyjeżdżał do Bad Mitterndorf po wygraniu wszystkich konkursów Turnieju Czterech Skoczni i całej imprezy. Był w wielkiej formie, a jednak na Kulm zajął wówczas 21. miejsce .

Na tym obiekcie odbywały się wówczas mistrzostwa świata w lotach. Nasz mistrz nie przebrnął kwalifikacji. Ze łzami w oczach udał się wówczas do szatni, a potem - nie zdejmując gogli - opuścił obiekt i udał się do hotelu . Wydawało się, że wyjedzie z Bad Mitterndorf, ale jednak został. W konkursie indywidualnym był... przedskoczkiem. Wystąpił potem w konkursie drużynowym, w którym nasza ekipa zajęła piąte miejsce.

Sukces, po którym zaginęło trofeum. Słynne słowa Stocha

W 2020 roku Stoch był bardzo blisko podium. W jednym z konkursów, zresztą jednoseryjnym, zajął czwarte miejsce. Te zawody to była farsa. Zwłaszcza w końcówce drugiej serii, kiedy ważyły się losy wygranej. Po skoku Stocha na 159. metr w drugiej serii zawody zostały przerwane i za ostateczne wyniki uznano te po pierwszej serii. Wtedy też jednak padły z ust Stocha słynne słowa do kamery: "No i co, panie Borku?"