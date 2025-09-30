Ta pasja Stocha zaczęła się 20 lat temu. Nie wszyscy o niej wiedzą. Pomogła mu w Soczi

Kamil Stoch swoją wielką profesjonalną karierę rozpoczął tak naprawdę w 2005 roku, a więc dwie dekady temu. Nasz mistrz już od 12. roku życia uznawany był za wielki talent polskich skoków. Pierwszym wspomnieniem związanym ze Stochem dla wielu kibiców może być jego niesamowity skok na Wielkiej Krokwi. Wówczas Stoch wylądował na odległości 128. metrów.

Wszystko się nagrało, razem ze słynnymi słowami Stocha, który zapowiadał, że chciałby wystartować na igrzyskach olimpijskich, zdobyć złoty medal. Te słowa młodego Stocha okazały się absolutnie prorocze. Już w 2014 roku, Stoch spełnił swoje marzenie o zdobyciu złotego medalu igrzysk olimpijskich. Jak się okazuje, wówczas bardzo poważnie pomogła mu pasja, która zaczęła się w 2005 roku.

Kamil Stoch wielkim kibicem. To trwa już ponad 20 lat

Chodzi o kibicowanie angielskiemu Liverpoolowi. 25 maja 2005 roku na stadionie w Stambule w finale Ligi Mistrzów mierzyły się ze sobą wówczas Liverpool z Jerzym Dudkiem w bramce oraz AC Milan i wtedy wszystko się zaczęło. Po pierwszej połowie zespół z Mediolanu prowadził 3:0 i wydawało się, że to definitywny koniec meczu. Liverpool odwrócił losy spotkania i wygrał po rzutach karnych.

- Ten sentyment zrodził się wiele lat temu. W 2005 roku oglądałem finał Ligi Mistrzów. Wtedy w Liverpoolu bronił Jerzy Dudek. Drużyna przegrywała już 0:3. Wszyscy zakładali medale AC Milan. W drugiej połowie jednak wyszła zupełnie inna drużyna - wspominał Stoch cytowany przez "dziennikbaltycki.pl".

Jak się okazuje, kibicowanie Liverpoolowi pomogło mu podczas pierwszego konkursu indywidualnego na igrzyskach olimpijskich w Soczi. - Oglądałem właśnie ostatni mecz Liverpoolu i po nim powiedziałem nawet kolegom z Norwegii, że teraz to jestem zmotywowany - powiedział po konkursie cytowany przez "Wirtualną Polskę".

Mecz, o którym mówił Kamil Stoch to spotkanie Premier League na stadionie Anfield z Arsenalem. Tamto spotkanie zespół gospodarzy wspierany przez Stocha wygrał 5:1, demolując swoich przeciwników z Londynu. Dzień później Stoch w podobnym stylu wygrał konkurs igrzysk olimpijskich na skoczni normalnej. Nad drugim Peterem Prevcem Stoch miał prawie 13 punktów przewagi, co na obiekcie normalnym jest naprawdę poważnym wyczynem.

Uśmiechnięty Kamil Stoch: Weekend wlał wiele nadziei. WIDEO InteriaSport.pl INTERIA.TV

Kamil Stoch LUKASZ SZELAG/REPORTER East News

Kamil Stoch Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Liverpool poprzedni sezon ligowy zakończył mistrzostwem Anglii Jon Super East News