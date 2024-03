Szykuje się rewolucja w skokach narciarskich? Uderzy także w polską kadrę

Ledwo opadły emocje po zakończonym tydzień temu w Planicy sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich, a już pojawia się temat następnej zimy, ale też zbliżających się wielkimi krokami Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w lutym 2026 roku we Włoszech. Ostatni przed wielką imprezą sezon to bowiem zwyczajowo również ostatni moment na wprowadzanie zmian w przepisach, także tych dotyczących sprzętu, co pozwala sztabom na odpowiednie wdrożenie i przygotowanie się do zastosowania nowych rozwiązań.

