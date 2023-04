Zakończony niedawno sezon Pucharu Świata był historyczny i to pod kilkoma względami. Rywalizacja rozpoczęła się już 5 listopada, a zakończyła dopiero 2 kwietnia, przez co zawodnicy walczyli o punkty w najdłuższym cyklu w historii. Co więcej, po raz pierwszy w historii sezon zimowy zainaugurowały zawody rozgrywane na igielicie z zastosowaniem lodowych torów najazdowych.