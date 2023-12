To był kolejny słodko-gorzki weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich w wykonaniu "Biało-Czerwonych". Podczas rywalizacji na małej skoczni w czołowej trzydziestce zameldowało się trzech podopiecznych Thomasa Thurnbichlera - Paweł Wąsek , Piotr Żyła i Kamil Stoch . Wówczas pojawił się cień nadziei na to, że chwilowa niedyspozycja Polaków powoli dobiega końca.

Niestety, już kolejnego dnia doświadczyliśmy brutalnego zderzenia z rzeczywistością . Na obiekcie HS140 punkty do klasyfikacji generalnej cyklu zdobyli jedynie dwaj reprezentanci naszego kraju, Piotr Żyła i Dawid Kubacki . Co ciekawe, do rywalizacji w ogóle nie przystąpił Paweł Wąsek. Na krótko przed startem rywalizacji zaginęła bowiem torba ze sprzętem 24-latka .

Thomas Thurnbichler wypalił po niedzielnym konkursie. "Mamy kilka opcji z tyłu głowy"

Trener Thomas Thurnbichler nie był do końca zadowolony z tego, jak potoczyła się dzisiejsza rywalizacja. W rozmowie z dziennikarzem Eurosportu Kacprem Merkiem Austriak przyznał, że choć sytuacja "Biało-Czerwonych" nie wygląda najlepiej, nadal wierzy on w swoich podopiecznych.

Ciągle wierzę w mój zespół, jestem w stu procentach pewien, że uda nam się opanować sytuację. Teraz mamy za sobą pierwszą długą podróż, staramy się patrzeć we wszystkie możliwe kierunki, myślimy o skokach, o innych rzeczach. Po tym weekendzie przedyskutujemy, jakie opcje są dla nas najlepsze. Nawet takie sytuacje jak ta, która przytrafiła się dziś Pawłowi, jeszcze bardziej motywują mnie do tego, aby walczyć

Austriacki skomentował też sytuację, która przytrafiła się Pawłowi Wąskowi. "To nieprawdopodobne. Zawodnik nie ma już nawet możliwości pójść do toalety, bez upewnienia się, że jego torba ze sprzętem będzie na niego czekać. Nie wiem, co poszło nie tak. Nie było komunikacji pomiędzy jury a trenerami, żebyśmy byli w stanie sprowadzić torbę zawodnika z powrotem na górę. Dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. Nikt nie był otwarty na dyskusję, a kiedy Paweł chciał się wytłumaczyć, stwierdzili, że to jego wina. Naprawdę przykro mi z powodu Pawła, wczoraj był jego pierwszy dobry występ w konkursie. Z pewnością nie zasłużył na taką sytuację" - powiedział.