Gabriel Karlen to były reprezentant Szwajcarii w skokach narciarskich. Na najwyższym poziomie rywalizował jedynie epizodycznie, skupiając się głównie na startach w Pucharze Kontynentalnym. W 2019 roku zakończył sportową karierę z powodu problemów z kolanem.

Jak się jednak okazuje, przedwczesna zmiana ścieżki zawodowej miała związek z ofertą pracy, jaką otrzymał z Krakowa. W rozmowie z Interią Sport Szwajcar podzielił się doświadczeniami życia w Polsce - o tym, co go tu urzekło, jak odbiera różnice między Polakami a jego rodakami i jakie komentarze napotyka w codziennym życiu.

Natalia Kapustka, Interia Sport: Co sprawiło, że zamiast Alp wybrałeś Polskę i Kraków?

Gabriel Karlen, były szwajcarski skoczek narciarski: To wydarzyło się w momencie mojego życia, gdy poczułem, że może nadszedł czas, aby zająć się czymś innym. Miałem problemy z kolanem i nie widziałem już dla siebie sukcesów w sporcie. W tym samym czasie otrzymałem ofertę pracy od francuskiej firmy, która ma jedno ze swoich biur w Krakowie. Zaoferowano mi stanowisko i potraktowałem to jako okazję do spróbowania czegoś nowego. Nastąpiło to w idealny momencie pomiędzy końcem kariery sportowej a początkiem nowego rozdziału w życiu. Pomyślałem, że to dobra okazja, by zobaczyć więcej niż tylko Szwajcarię i poznać inne kraje. Polska była sensownym wyborem, głównie ze względu na skoki narciarskie, fanów i fakt, że znałem już wiele osób. Przyjechałem tutaj planując zostać rok lub dwa, by zacząć rozpocząć pracę w "prawdziwym życiu" poza sportem. Po tylu latach nadal tu jestem i wciąż bardzo cenię wszystko, co Polska ma do zaoferowania.

Jak długo mieszkasz już w Polsce?

- Przeprowadziłem się do Polski w styczniu 2020 roku. Mój ostatni start miał miejsce podczas zawodów Pucharu Świata w Engelbergu w grudniu, a już miesiąc później, w styczniu, byłem w Krakowie.

Będąc jeszcze aktywnym skoczkiem narciarskim, miałeś już plan na życie po zakończeniu kariery, czy to właśnie oferta pracy przyniosła gotowe rozwiązanie?

- Zmagałem się z kontuzją kolana, a także ogólnym spadkiem formy. Przestałem wierzyć, że uda mi się osiągnąć cele, które sobie wcześniej wyznaczyłem. Gdzieś z tyłu głowy miałem już poczucie, że to i tak może być mój ostatni sezon. Wtedy pojawiła się oferta pracy i zacząłem myśleć o przyszłości. Przez całe życie skupiałem się wyłącznie na sporcie i nie mam wyższego wykształcenia, dlatego uznałem, że taka szansa w korporacyjnej firmie w Polsce może być warta spróbowania.

Niestety nie udało mi się dokończyć całego sezonu, co byłoby idealnym zakończeniem kariery. Firma potrzebowała jednak, żebym rozpoczął pracę już w styczniu, jeśli zdecyduję się przyjąć ofertę. Ostatecznie ją zaakceptowałem, choć tak naprawdę i bez tego byłem już mentalnie przygotowany na to, że będzie to mój ostatni sezon.

Czym obecnie się zajmujesz zawodowo?

- Od stycznia 2020 roku zmieniałem już miejsce pracy. Obecnie pracuję w Krakowie dla amerykańskiej firmy na stanowisku starszego analityka procesów.

Czy twoja rodzina i znajomi byli zaskoczeni decyzją o przeprowadzce do Polski?

- Myślę, że nikt nie spodziewał się, że przeprowadzę się, a tym bardziej, że przerwę karierę sportową w środku sezonu-nawet ja sam tego nie planowałem. Ale różne rzeczy się zdarzają. Moi rodzice pewnie myśleli: "Może teraz będziemy mieli okazję częściej widywać naszego syna". W rzeczywistości wcale tak nie było, bo przeprowadziłem się do innego kraju, więc nie byli na to przygotowani. Pewnie trochę im było smutno, bo i tak często mnie nie było w domu. Jednak z czasem przyzwyczaili się do tego i teraz są naprawdę szczęśliwi z mojego powodu.

Jak reagowali ludzie w Polsce, gdy dowiadywali się, że przeprowadziłeś się tutaj ze Szwajcarii?

Kiedy mówię, że pochodzę ze Szwajcarii, ludzie często reagują w dziwny sposób. Zwykle spodziewają się odwrotnej sytuacji, że Polacy wyjeżdżają do Szwajcarii, i nie spotykają wielu Szwajcarów mieszkających w Polsce.

- Ale ja po prostu mówię im, że Polska ma wiele wspaniałych rzeczy do zaoferowania. To bardzo piękny kraj, ludzie są przyjaźni, a w moim przypadku mam świetną pracę, którą naprawdę lubię. Zawsze mówimy, że "wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma", ale tak samo może być w przypadku Szwajcarów. Dlaczego nie zmienić kraju? Nie przyjechałem tutaj tylko z powodów finansowych ani z myślą, że życie w Polsce będzie automatycznie lepsze niż w Szwajcarii. Przyjechałem z otwartym umysłem, chciałem zobaczyć inne kraje, poznać nowych ludzi, doświadczyć innej kultury. Jestem tu bardzo szczęśliwy, więc na razie nie widzę powodu, żeby wracać do Szwajcarii.

Kibice w Polsce rozpoznają cię?

- Zdarzyło się kilka razy w Krakowie, że ktoś mnie rozpoznał, a także w Zakopanem. Ale to nie jest codzienność. Oczywiście nie byłem bardzo znany - startowałem od czasu do czasu w Pucharze Świata, a głównie w Pucharze Kontynentalnym - więc moja twarz nie jest szeroko rozpoznawalna.

Czy styl życia w Polsce różni się bardzo od tego w Szwajcarii?

- Tak, są pewne różnice. Szwajcaria jest dość specyficzna, bo to mały kraj z trzema językami urzędowymi i trzema różnymi typami ludzi zależności od regionu. W części francuskojęzycznej ludzie są może trochę bardziej otwarci niż w części niemieckojęzycznej.

Ogólnie czuję się w Polsce bardzo mile widziany, a tempo życia jest tu trochę inne. Szwajcarzy są często trochę wolniejsi, ale Kraków to miasto, które bardzo mi odpowiada. Byłem kiedyś też w Warszawie i tam ludzie mają nieco szybsze tempo życia w porównaniu do Krakowa. Szwajcaria, zwłaszcza w górach, jest bardzo zielona. Pochodzę z małej wioski i nie jestem typem osoby miejskiej, więc trochę obawiałem się życia w mieście.

- Muszę jednak powiedzieć, że Kraków też jest bardzo zielony i dobrze mi się tu mieszka. Czuję się tu dobrze w porównaniu na przykład do Warszawy, pełnej metalu i szkła. Tatry są bardzo blisko, więc nadal mogę często jeździć na narty zimą albo wędrować latem. Nadal mam w pobliżu góry, które są dla mnie ważne.

Czy masz jakieś ulubione miejsce w Krakowie, gdzie lubisz spędzać czas?

Spędzam dużo czasu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Po zakończeniu kariery w skokach narciarskich zacząłem wspinaczkę i stała się ona czymś, czym zajmuję się prawie tak samo intensywnie, jak kiedyś skokami. Jura jest do tego idealnym miejscem, więc spędzam tam sporo czasu. To też bardzo zielony teren, są skały, więc bardzo dobrze czuję się wśród natury. Do tego jest bardzo blisko Krakowa, co jest zdecydowanie dużym plusem.

Gdybyś miał wymienić jeden plus i jeden minus życia w Polsce, co by to było?

- Minusem, który przychodzi mi do głowy, jest to, że jestem daleko od rodziny. Może też jakość powietrza - zanieczyszczenie, szczególnie zimą. Latem jest bardzo przyjemnie, ale zimą bywa trudniej. Jest to czasem smutne, bo na przykład w Zakopanem, gdzie spodziewasz się świeżego górskiego powietrza, wciąż bywa smog i dym. Dla mnie zdecydowanie negatywnym punktem jest więc zanieczyszczenie i jakość powietrza zimą. Jeśli chodzi o plusy, to uważam, że ludzie są bardzo mili. Czuję się tu mile widziany, a kraj jest piękny. Macie tu wszystko - morze, góry, bardzo ładne zielone tereny, więc to zdecydowanie jest dla mnie plus.

Czego najbardziej brakuje ci ze Szwajcarii w codziennym życiu?

- Może jedzenia. Niektórych słodkich specjałów, dużo sera i mojego lokalnego czekoladowego przysmaku, który mogę znaleźć w Szwajcarii. Poza tym, tak naprawdę, niewiele mi brakuje. Jak mówiłem, jestem tu bardzo szczęśliwy. Zawsze chętnie wracam do Szwajcarii, żeby odwiedzić rodzinę, ale nie jest tak, że naprawdę tęsknię za życiem tęsknię tam. Gdyby tak było, pewnie bym wrócił, ale wciąż jestem tutaj. Mam tu wszystkich moich przyjaciół, psa, pracę - wszystko układa się dobrze. Na razie nie ma powodu, żeby wracać

Starałeś się uczyć języka polskiego?

- Jestem bardzo kiepskim uczniem, jeśli chodzi o język polski. Nie uczę się go zbyt intensywnie. Jest to dla mnie zbyt łatwe, ponieważ Kraków jest bardzo międzynarodowym miastem. Wszyscy mówią po angielsku. Pracuję w języku angielskim, moi przyjaciele mówią po angielsku, więc prawdopodobnie jestem trochę zbyt leniwy. Ale tak, rozumiem język polski, kiedy ludzie nim mówią, rozumiem ogólny sens rozmowy. Mogę iść na zakupy spożywcze i sobie poradzę.

Szwajcarscy skoczkowie mają wiele wspólnego z polską. "Może to jakiś znak"

Patrząc na innych szwajcarskich skoczków - Gregor ma dziewczynę z Polski, Andreas Schuler żonę z Polski, a ty mieszkasz w Krakowie. Można powiedzieć, że macie wiele powiązań z Polską.

- Tak, wspomniałaś wiele osób. Jeszcze jest Andreas Kuttel, którego żona również pochodzi z Polski i mieszkają razem w Danii. Cóż…skoki narciarskie są bardzo międzynarodowe.

Macie wielu polskich fanów i kiedy spotykasz kibiców na skoczni, większość z nich jest prawdopodobnie Polakami. Może to jest jakiś znak, nie jestem pewien. W moim przypadku jest trochę inaczej. Przyjechałem tutaj z powodu pracy. Ale Polacy są naprawdę mili i przyjaźni, więc nie dziwię się, że ludzie dobrze się dogadują z Polakami.

Nadal oglądasz i śledzisz, co dzieje się w skokach narciarskich?

- Tak, bardzo. Oczywiście nie jestem sportowcem ani trenerem, nic w tym stylu. Ale wciąż utrzymuję kontakt z byłymi kolegami z drużyny i zdecydowanie śledzę Puchar Świata bardzo uważnie. Skoki nadal są sportem bardzo ważnym dla mnie, bliskim mojemu sercu, i nie przestanę ich śledzić z dnia na dzień.

Tak, jak przyznałeś skoki narciarskie mają wielu polskich fanów. Oczywiście, w Polsce jest to bardzo popularny sport. Jak wygląda to w Szwajcarii?

- W Szwajcarii sportem narodowym jest narciarstwo alpejskie, więc cała uwaga skupia się na zawodnikach alpejskich. Skoki narciarskie są, ale może nie tak popularne, jak byśmy chcieli. Mamy trochę dzieci, które zaczynają w tym sporcie, ale nie do końca znam aktualną sytuację. Staramy się utrzymać sport przy życiu, zachęcać dzieci do skoków, sprawić, żeby był bardziej znany, ale nie jest to to samo.

Narciarstwo alpejskie jest o wiele bardziej oglądane i ma znacznie więcej fanów. W Szwajcarii prawie wszyscy jeżdżą na nartach, a skoki są sportem niszowym.

