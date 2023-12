Szwajcar zachwyca w Pucharze Świata. Kilka lat temu wątpił w swój talent

Gregor Deschwanden choć w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich bierze udział już od wielu lat, do tej pory był postacią, delikatnie mówiąc, raczej drugoplanową. Szwajcarski zawodnik z porównaniu do kolegów z reprezentacji, a więc Simona Ammanna i Killiana Peiera nie osiągnął tak imponujących sukcesów na arenach międzynarodowych, a światowe media na temat 32-latka mocniej zaczęły rozpisywać się dopiero tego lata. Pochodzący z Horw skoczek narciarski bowiem podczas tegorocznej edycji Letnich Grand Prix praktycznie nie schodził z podium, a miejsca w klasyfikacji generalnej ostatecznie ustąpił jedynie Bułgarowi Władimirowi Zografskiemu.

Gregor Deschwanden fenomenem ostatnich miesięcy. Szwajcar zachwyca na arenach międzynarodowych

Gregor Deschwanden nie ukrywa, że jego obecna forma jest dla niego powodem do radości. W rozmowie z Adrianem Dworakowskim z portalu "Skijumping.pl" szwajcarski skoczek wyjawił, że jeszcze kilka lat temu miał wątpliwości co do tego, czy kiedykolwiek uda mu się wskoczyć do światowej czołówki.