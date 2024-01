Sztab kryzysowy w polskiej kadrze skoczków. Pilne spotkanie po "wielkim bagienku" w Wiśle

Tak. Wstawili się za Kubą. Widać zatem solidarność w drużynie. Bardziej jednak zdziwiło mnie to, że w imieniu całej drużyny mówiła jedna osoba. Tymczasem to powinno wyjść przede wszystkim od Kuby, który przyszedłby porozmawiać z trenerami. Oczywiście on przeprosił szkoleniowców. Kary jednak nie cofniemy. Pozostaje do rozwiązania kwestia tego, jak mu pomóc w tym okresie, kiedy będzie odbywał karę. To on jednak powinien przyjść po tę pomoc. Tymczasem to wyszło od jego kolegów. To pokazuje, jak dużym problemem jest komunikacja w naszej kadrze. Bez rozmów z trenerami poprawa sytuacji nie będzie możliwa. To jest sport indywidualny, więc każdemu powinno zależeć na tym, by uzyskać dla siebie jak najwięcej

~ opowiadał Małysz.