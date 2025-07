Szokujące wieści po śmierci młodego skoczka. To znaleziono w jego krwi

Asahi Sakano przez wielu japońskich dziennikarzy i ekspertów nazywany był "wschodzącą gwiazdą" skoków narciarskich w Kraju Kwitnącej Wiśni. Dwa lata temu podczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym w Whistler Japończyk sięgnął po tytuł wicemistrza w konkursie drużyn mieszanych , a kilkanaście miesięcy później zadebiutował on w Pucharze Świata. Fani japońskiej ekipy mieli nadzieję, że 19-latek podąży śladem takich legend jak m.in. Noriaki Kasai oraz Ryoyu Kobayashi i już wkrótce na stałe wedrze się do ścisłej czołówki. Niestety, na początku lipca kariera nastolatka została brutalnie przerwana.

W czwartek 3 lipca portal "jiji.com" poinformował o tragicznym wypadku, w którym zginął Asahi Sakano. 19-latek wypadł z drugiego piętra budynku mieszkalnego w Chou Ward w Sapporo. Choć mógł on liczyć na błyskawiczną interwencję służb medycznych, które podjęły decyzję o przetransportowaniu go do szpitala, życia młodego skoczka narciarskiego nie dało się już uratować.