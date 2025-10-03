Nie milkną echa próby przedolimpijskiej, która odbyła się we wrześniu na obiektach do skoków narciarskich w Predazzo. Podczas rywalizacji doszło do kilku niebezpiecznych upadków, a w najgorszej sytuacji znalazły się Alexandria Loutitt i Eva Pinkelnig, które po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanach pożegnały się z marzeniami o występie na igrzyskach olimpijskich. W środowisku natomiast rozpętała się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa zawodników i zawodniczek.

W ubiegłym tygodniu zaskakujące rozwiązanie zaproponował Martin Schmitt. Wielki rywal Adama Małysza stwierdził bowiem, że najlepszym sposobem na uniknięcie kontuzji będzie... całkowita rezygnacja z telemarku. Były mistrz świata argumentował, że takie rozwiązanie mogłoby poprawić bezpieczeństwo zawodników. Większość środowiska nie podzieliła jednak tej opinii. Wśród sceptyków znalazł się również Janne Ahonen - legenda fińskich skoków, znany ze swojej bezpośredniości i niechęci do półśrodków.

Wysokie ceny biletów na konkursy skoków narciarskich w Polsce. Małysz ujawnia przyczynę. WIDEO InteriaSport.pl INTERIA.TV

Janne Ahonen przeciwny usunięcia telemarku. Zaproponował inne rozwiązanie

Ahonen - pięciokrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni i wielki rywal Adama Małysza - przyznał, że jako wysoki skoczek wielokrotnie miał problemy z poprawnym wykonywaniem telemarku. Mimo to nie uważa, by zlikwidowanie tego elementu stylu było dobrym kierunkiem. "Jako zawodnik powinienem powiedzieć, że żałuję, iż takie rozwiązanie nie pojawiło się w czasach mojej kariery. Ale mówiąc poważnie, brak telemarku wiązałby się z jeszcze większym ryzykiem. Każdy próbowałby na siłę wyciągnąć ze skoku kilka dodatkowych centymetrów. Walka o odległość stałaby się bardziej szalona" - stwierdził Fin, cytowany przez portal "yle.fi".

Według Ahonena źródło problemów znajduje się gdzie indziej. W jego opinii nie sam sposób lądowania, lecz długość skoków stała się głównym zagrożeniem dla zdrowia zawodników. "Dawniej zawody wygrywało się, skacząc tuż za punkt K. Dziś najlepsi osiągają dystanse stanowczo zbyt dalekie. Za punktem K zeskok zaczyna się wypłaszczać i tam właśnie kolana zawodników dostają największe obciążenie. Kiedyś nie było tylu kontuzji, bo długości były pod kontrolą. Rekordy skoczni wcale nie były tak ekstremalne jak obecnie" - argumentował słynny skoczek z Lahti.

Janne Ahonen, Adam Małysz Aliaksandr Valodzin/East News East News

Janne Ahonen RONI REKOMAA / LEHTIKUVA / AFP AFP

Janne Ahonen AFP

Janne Ahonen AFP/AFP ROBERT MICHAEL/rm/vel AFP