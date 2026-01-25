Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szokujące sceny w Oberstdorfie zaraz po skoku Żyły. Kuriozalna sytuacja i koniec marzeń

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich od początku mierzą się ze sporymi problemami. To jednak do czego doszło podczas niedzielnego konkursu drużynowego wymyka się zrozumieniu. Po skoku Piotra Żyły doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kiedy na belce zasiadł Marius Lindvik, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Domenowi Prevcowi za to umknęła szansa na drużynowe złoto.

Zbliżenie na skoczka narciarskiego w kasku i goglach, ubranego w kombinezon sportowy z widocznymi logotypami sponsorów. Obok sportowiec z numerem startowym 47 podczas konkursu skoków narciarskich na śniegu. W centrum graficzne powiększenie narty podcza...
Domen Prevc miał spory problem. Sceny po skoku Piotra ŻyłyIMAGO & Grzegorz Misiak & EurosportNewspix.pl

Fani skoków już dawno nie byli świadkami podobnych scen podczas zawodów, a tym bardziej mistrzostw świata w lotach. Piotr Żyła skoczył powyżej 200 metrów, zakwalifikował Polaków do drugiej serii i nie spodziewał się, że zaraz po jego próbie dojdzie do kuriozalnych wydarzeń na skoczni. Siedzący na belce Marius Lindvik był zirytowany, nie mógł uwierzyć, że widzi, jak po zeskoku zjeżdżają z dużym impetem czyjeś narty. Nie wiadomo było, co się dzieje.

Piotr Żyła skoczył, a potem takie sceny w konkursie drużynowym

Wiadomo było, że to nie będzie najlepszy dzień dla polskich skoków. Ze wszystkich zawodników najlepiej spisywał się Piotr Żyła, który jako jedyny z Biało-Czerwonych skoczył powyżej 200 metrów (osiągnął 204 metry, ale uzyskał też niezbyt dobre noty za styl, w jakim wylądował). Potem uwaga wielu kibiców skupiła się jednak na czymś zupełnie innym.

Marius Lindvik, który zasiadł na belce zaraz za Żyłą, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Po rozbiegu zjechały z impetem dwie narty, a następnie spadły na zeskok i pojechały aż do końca skoczni. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że Norweg zaraz sam miał ruszać z rozbiegu i walczyć o cenne punkty dla swojej drużyny.

Nie wiadomo było, w jaki sposób w ogóle doszło do sytuacji i czyje są znajdujące się na zeskoku narty. Szybko okazało się, że ich właścicielem nie był Marius Lindvik, a... Domen Prevc. 

Domen Prevc musiał porzucić marzenia o drugim złocie

Narty szybko usunięto z obszaru skoczni, ale Domen Prevc nie miał okazji pojechać po nie na dół lub prosić o to, by te zostały przywiezione. Oczekiwanie na jego skok znacznie by się wydłużyło i postanowiono, że złoty medalista indywidualny mistrzostw nie wykona swojej próby.

Co jednak ciekawe, Słowenia i tak zakwalifikowała się do drugiej serii konkursowej jako ósmy, ostatni zespół, i traciła do Polaków nieco ponad 40 punktów. Dla Domena Prevca był to ostateczny koniec marzeń o drużynowym medalu.

Zobacz również:

Marius Lindvik
Skoki Narciarskie

Wstrząs w Trondheim, odebrali Norwegowi srebro. Medale mistrzostw rozdane na nowo

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Domen Prevc
Domen PrevcTerje Bendiksby / NTBAFP
Sportowiec w kombinezonie do skoków narciarskich w niebieskim stroju z numerem 15, kaskiem i goglami, wyraża radość po udanym skoku. W tle oświetlona skocznia, kibice oraz flagi.
Piotr ŻyłaEurosportINTERIA.PL
Marius Lindvik i Johann Andre Forfang
Marius Lindvik i Johann Andre ForfangRichard A. Brooks / AFPAFP
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja