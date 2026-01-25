Szokujące sceny w Oberstdorfie zaraz po skoku Żyły. Kuriozalna sytuacja i koniec marzeń
Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich od początku mierzą się ze sporymi problemami. To jednak do czego doszło podczas niedzielnego konkursu drużynowego wymyka się zrozumieniu. Po skoku Piotra Żyły doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kiedy na belce zasiadł Marius Lindvik, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Domenowi Prevcowi za to umknęła szansa na drużynowe złoto.
Fani skoków już dawno nie byli świadkami podobnych scen podczas zawodów, a tym bardziej mistrzostw świata w lotach. Piotr Żyła skoczył powyżej 200 metrów, zakwalifikował Polaków do drugiej serii i nie spodziewał się, że zaraz po jego próbie dojdzie do kuriozalnych wydarzeń na skoczni. Siedzący na belce Marius Lindvik był zirytowany, nie mógł uwierzyć, że widzi, jak po zeskoku zjeżdżają z dużym impetem czyjeś narty. Nie wiadomo było, co się dzieje.
Piotr Żyła skoczył, a potem takie sceny w konkursie drużynowym
Wiadomo było, że to nie będzie najlepszy dzień dla polskich skoków. Ze wszystkich zawodników najlepiej spisywał się Piotr Żyła, który jako jedyny z Biało-Czerwonych skoczył powyżej 200 metrów (osiągnął 204 metry, ale uzyskał też niezbyt dobre noty za styl, w jakim wylądował). Potem uwaga wielu kibiców skupiła się jednak na czymś zupełnie innym.
Marius Lindvik, który zasiadł na belce zaraz za Żyłą, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Po rozbiegu zjechały z impetem dwie narty, a następnie spadły na zeskok i pojechały aż do końca skoczni. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że Norweg zaraz sam miał ruszać z rozbiegu i walczyć o cenne punkty dla swojej drużyny.
Nie wiadomo było, w jaki sposób w ogóle doszło do sytuacji i czyje są znajdujące się na zeskoku narty. Szybko okazało się, że ich właścicielem nie był Marius Lindvik, a... Domen Prevc.
Domen Prevc musiał porzucić marzenia o drugim złocie
Narty szybko usunięto z obszaru skoczni, ale Domen Prevc nie miał okazji pojechać po nie na dół lub prosić o to, by te zostały przywiezione. Oczekiwanie na jego skok znacznie by się wydłużyło i postanowiono, że złoty medalista indywidualny mistrzostw nie wykona swojej próby.
Co jednak ciekawe, Słowenia i tak zakwalifikowała się do drugiej serii konkursowej jako ósmy, ostatni zespół, i traciła do Polaków nieco ponad 40 punktów. Dla Domena Prevca był to ostateczny koniec marzeń o drużynowym medalu.