Szokujące sceny w Oberstdorfie zaraz po skoku Żyły. Kuriozalna sytuacja i koniec marzeń

Fani skoków już dawno nie byli świadkami podobnych scen podczas zawodów, a tym bardziej mistrzostw świata w lotach. Piotr Żyła skoczył powyżej 200 metrów, zakwalifikował Polaków do drugiej serii i nie spodziewał się, że zaraz po jego próbie dojdzie do kuriozalnych wydarzeń na skoczni. Siedzący na belce Marius Lindvik był zirytowany, nie mógł uwierzyć, że widzi, jak po zeskoku zjeżdżają z dużym impetem czyjeś narty. Nie wiadomo było, co się dzieje.

Piotr Żyła skoczył, a potem takie sceny w konkursie drużynowym

Wiadomo było, że to nie będzie najlepszy dzień dla polskich skoków. Ze wszystkich zawodników najlepiej spisywał się Piotr Żyła, który jako jedyny z Biało-Czerwonych skoczył powyżej 200 metrów (osiągnął 204 metry, ale uzyskał też niezbyt dobre noty za styl, w jakim wylądował). Potem uwaga wielu kibiców skupiła się jednak na czymś zupełnie innym.

Marius Lindvik, który zasiadł na belce zaraz za Żyłą, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Po rozbiegu zjechały z impetem dwie narty, a następnie spadły na zeskok i pojechały aż do końca skoczni. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że Norweg zaraz sam miał ruszać z rozbiegu i walczyć o cenne punkty dla swojej drużyny.

Nie wiadomo było, w jaki sposób w ogóle doszło do sytuacji i czyje są znajdujące się na zeskoku narty. Szybko okazało się, że ich właścicielem nie był Marius Lindvik, a... Domen Prevc.

Domen Prevc musiał porzucić marzenia o drugim złocie

Narty szybko usunięto z obszaru skoczni, ale Domen Prevc nie miał okazji pojechać po nie na dół lub prosić o to, by te zostały przywiezione. Oczekiwanie na jego skok znacznie by się wydłużyło i postanowiono, że złoty medalista indywidualny mistrzostw nie wykona swojej próby.

Co jednak ciekawe, Słowenia i tak zakwalifikowała się do drugiej serii konkursowej jako ósmy, ostatni zespół, i traciła do Polaków nieco ponad 40 punktów. Dla Domena Prevca był to ostateczny koniec marzeń o drużynowym medalu.

Domen Prevc Terje Bendiksby / NTB AFP

Piotr Żyła Eurosport INTERIA.PL

Marius Lindvik i Johann Andre Forfang Richard A. Brooks / AFP AFP

