Szokujące obrazki w Austrii, aż 32 odpadnięcia. Do tego polski dramat

W najlepsze trwa Puchar Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja mężczyzn po Innsbrucku przeniosła się do Bischofshofen, gdzie odbędzie się ostatni konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni. W międzyczasie o pucharowe punkty walczyły także Panie. Te toczyły walkę w Turnieju Dwóch Nocy w Garmisch-Partenkirchen oraz Oberstdorfie. W nim najlepsza okazała się Nika Prevc.

Niedługo po tych zmaganiach najlepsze zawodniczki na świecie przeniosły się do Austrii, a dokładniej do Villach. Na starcie widniały aż 72 nazwiska, a wśród nich znalazły się dwie Polki, Pola Bełtowska oraz Anna Twardosz. Konkurs poprzedziły jednak kwalifikacje. Awans do zmagań uzyskiwało 40 zawodniczek, co oznaczało koniec zmagań dla aż 32 z nich.

Jako pierwsza na starcie zaprezentowała się Pola Bełtowska. Nasza 19-letnia reprezentanta nie mogła odnaleźć się na obiekcie w trakcie treningów, co potwierdziła także w kwalifikacjach. Uzyskała zaledwie 75 metrów, co z notą 77.2 pkt plasowało ją na dalekim 25. miejscu (ostatecznie na 61). Taki wynik sprawił, że nie zobaczymy jej w konkursie.

Znacznie lepiej poradziła sobie druga z naszych zawodniczek, czyli Anna Twardosz. Bardziej doświadczona skoczkini poszybowała na 84 metr, co wraz z notami sędziów oraz punktami za wiatr przełożyło się na 98.4 pkt i 9. lokatę. Tym samym wywalczyła awans do konkursu i wystartuje w pierwszej serii. Finalnie zajęła 25. miejsce.

Nika Prevc najlepsza, wielka przewaga

Zwyciężczynią kwalifikacji okazała się wiceliderka Pucharu Świata, czyli Nika Prevc. 20-latka wylądowała aż na 96 metrze, dzięki czemu z przewagą 17.1 pkt wyprzedziła Lisę Eder. Podium uzupełniła Julia Muehlbacher. Pierwsza seria konkursowa wystartuje o godz. 14:20.

