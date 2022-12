Szokujące, co się z nim stało. Rywal Kubackiego jest cieniem samego siebie

Widać, że na to wszystko reaguje bardzo emocjonalnie, o czym świadczą jego słowa w mediach. To są jednak skoki narciarskie, nieprzewidywalny sport. Zakładam dwa scenariusze w przypadku Lindvika i oba mogą się sprawdzić. Pierwsze, że to chwilowy kryzys i już podczas turnieju będzie walczył z najlepszymi o czołowe pozycje. Może się też jednak okazać, że kłopoty są poważniejsze i potrwają przez większą część zimy

~ stwierdził Kot.