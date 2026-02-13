W skrócie Maciej Maciusiak ujawnił prywatne wiadomości z obraźliwymi treściami, które otrzymywał po objęciu funkcji trenera reprezentacji Polski.

Trener i członkowie kadry przyznali, że groźby i hejt wpływają nie tylko na nich, lecz także na ich rodziny.

Pojawiły się sugestie, że prawnicy Polskiego Związku Narciarskiego mogą zająć się analizą obraźliwych wiadomości.

Maciej Maciusiak wiosną ubiegłego roku podjął się misji ratunkowej. Kadra była rozbita. Nie było w niej atmosfery, jaka służyłaby odnoszeniu sukcesów. Mimo tego trener z Chochołowa zdecydował się na objęcie posady szkoleniowca reprezentacji Polski. I od razu obiecał medal igrzysk. Wielu się wtedy uśmiechnęło.

Od tego momentu zaczęła się walka z czasem, ale też z gigantycznym stresem, któremu na każdy kroku towarzyszył hejt skierowany do trenera. Jak zatem widać, nie tylko zawodnicy borykają się z tym problemem.

Maciej Maciusiak do tej pory o tym nie mówił

- Po tym medalu Kacpra wszystkich nas trochę popuściło. W drużynie jest dużo żartów. Atmosfera znowu wróciła, bo w ostatnich tygodniach było widać bardzo duże napięcie. Nie ma już tylu emocji i jest nam teraz łatwiej - mówił Maciusiak.

Ostatnie dni to nie tylko radość z medalu, ale też smutne informacje dotyczące hejtu, z jakim zmagała się Pola Bełtowska. Od razu też w tym miejscu trzeba przyznać, że z groźbami karalnymi mierzył się od wielu miesięcy Aleksander Zniszczoł , a obrzydliwe wiadomości dostawali też Dawid Kubacki, czy Paweł Wąsek. Jak się okazuje, to dopadło też trenera kadry. Do tej pory Maciusiak o tym nie mówił.

Od lata dostaję pełno takich wiadomości. To jest naprawdę bardzo przykre. Oczywiście rozmawiamy o tym, a każdy z nas ma zapewnioną pomoc psychologa. Tak nie powinno być, ale niestety w Polsce mamy taką mentalność. Dziennikarze też to nakręcają, co daje pożywkę właśnie takim ludziom. To, co nas spotyka, jest chamskie. Chciałoby się z tym walczyć, ale wydaje się, że im więcej się o tym mówi, to tym ludziom sprawia to większą satysfakcję. Trzeba coś z tym zrobić. Może trzeba udostępnić profile tych osób. Do tej pory tego nie komentowałem, bo takim osobom nie warto poświęcać odrobiny czasu

- Staram się nie czytać tego, co się pisze w internecie. Skupiamy się bowiem na pracy. Cierpią jednak na tym nasze rodziny i dzieci. To się odbija na nich. To oni zostają z tym problemem w domu. To jest przykre i trzeba z tym walczyć - dodał.

Wyjął telefon i pokazał, co wypisują do niego ludzie. Prawnicy zaczną kampanię?

Teraz można bardziej zrozumieć Maciusiaka, bo on już wiosną mówił, że zanim objął kadrę, to musiał zapytać o zdanie żony i dzieci. Doskonale bowiem zdawał sobie sprawę z tego, jakim to będzie dla nich obciążeniem. Jeśli chciał się zatem realizować, to decyzję o tym, musieli podjąć wszyscy w rodzinie.

Jesteśmy w pewien sposób odporni na to, bo od wielu lat pracujemy w skokach i wiemy, czym to się je. Teraz po sukcesie Kacpra doskonale wiemy, że tego młodego chłopaka trzeba chronić, bo jego forma z pewnością będzie falowała

I wtedy trener wyjął swój telefon, Otworzył wiadomości prywatne w messengerze i pokazał, jak tratują go ludzie. Byliśmy w szoku. "Ty ch..u", "góralska p.......o", "jesteś ch...m, a nie trenerem". To tylko kilka przykładów.

Teraz prawnicy Polskiego Związku Narciarskiego powinni zebrać wszystkie takie wiadomości i zająć się sprawą. Dla przykładu. Niech ludzie wiedzą, że nie wszystko im wolno.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Maciej Maciusiak (po lewej) i Krzysztof Miętus Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak i Maciej Maciusiak Grzegorz Momot PAP

Maciej Maciusiak Foto Olimpik/Nur Photo AFP