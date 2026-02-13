Szokujące, co pokazał Maciej Maciusiak. Do tej pory milczał. "Trzeba coś z tym zrobić"
Maciej Maciusiak po wielu miesiącach nerwów znowu mógł spokojnie przespać noc. Z wtorku na środę spał w sumie 12-13 godzin. Przyznał, że nie pamięta, kiedy tak dobrze i długo spał. Puściły emocje, to od razu też organizm zareagował. Trener w pewnym momencie wyjął telefon i pokazał nam prywatne wiadomości, jakie otrzymywał od różnych osób podpisanych imieniem i nazwiskiem. To, co zobaczyliśmy, nie mieści się w głowie. - Jeszcze po medalu Kacpra i w środę było tego dużo. W czwartek nie dostałem nic - mówił w rozmowie z polskimi dziennikarzami.
Maciej Maciusiak wiosną ubiegłego roku podjął się misji ratunkowej. Kadra była rozbita. Nie było w niej atmosfery, jaka służyłaby odnoszeniu sukcesów. Mimo tego trener z Chochołowa zdecydował się na objęcie posady szkoleniowca reprezentacji Polski. I od razu obiecał medal igrzysk. Wielu się wtedy uśmiechnęło.
Od tego momentu zaczęła się walka z czasem, ale też z gigantycznym stresem, któremu na każdy kroku towarzyszył hejt skierowany do trenera. Jak zatem widać, nie tylko zawodnicy borykają się z tym problemem.
Maciej Maciusiak do tej pory o tym nie mówił
- Po tym medalu Kacpra wszystkich nas trochę popuściło. W drużynie jest dużo żartów. Atmosfera znowu wróciła, bo w ostatnich tygodniach było widać bardzo duże napięcie. Nie ma już tylu emocji i jest nam teraz łatwiej - mówił Maciusiak.
Ostatnie dni to nie tylko radość z medalu, ale też smutne informacje dotyczące hejtu, z jakim zmagała się Pola Bełtowska. Od razu też w tym miejscu trzeba przyznać, że z groźbami karalnymi mierzył się od wielu miesięcy Aleksander Zniszczoł , a obrzydliwe wiadomości dostawali też Dawid Kubacki, czy Paweł Wąsek. Jak się okazuje, to dopadło też trenera kadry. Do tej pory Maciusiak o tym nie mówił.
Od lata dostaję pełno takich wiadomości. To jest naprawdę bardzo przykre. Oczywiście rozmawiamy o tym, a każdy z nas ma zapewnioną pomoc psychologa. Tak nie powinno być, ale niestety w Polsce mamy taką mentalność. Dziennikarze też to nakręcają, co daje pożywkę właśnie takim ludziom. To, co nas spotyka, jest chamskie. Chciałoby się z tym walczyć, ale wydaje się, że im więcej się o tym mówi, to tym ludziom sprawia to większą satysfakcję. Trzeba coś z tym zrobić. Może trzeba udostępnić profile tych osób. Do tej pory tego nie komentowałem, bo takim osobom nie warto poświęcać odrobiny czasu
- Staram się nie czytać tego, co się pisze w internecie. Skupiamy się bowiem na pracy. Cierpią jednak na tym nasze rodziny i dzieci. To się odbija na nich. To oni zostają z tym problemem w domu. To jest przykre i trzeba z tym walczyć - dodał.
Wyjął telefon i pokazał, co wypisują do niego ludzie. Prawnicy zaczną kampanię?
Teraz można bardziej zrozumieć Maciusiaka, bo on już wiosną mówił, że zanim objął kadrę, to musiał zapytać o zdanie żony i dzieci. Doskonale bowiem zdawał sobie sprawę z tego, jakim to będzie dla nich obciążeniem. Jeśli chciał się zatem realizować, to decyzję o tym, musieli podjąć wszyscy w rodzinie.
Jesteśmy w pewien sposób odporni na to, bo od wielu lat pracujemy w skokach i wiemy, czym to się je. Teraz po sukcesie Kacpra doskonale wiemy, że tego młodego chłopaka trzeba chronić, bo jego forma z pewnością będzie falowała
I wtedy trener wyjął swój telefon, Otworzył wiadomości prywatne w messengerze i pokazał, jak tratują go ludzie. Byliśmy w szoku. "Ty ch..u", "góralska p.......o", "jesteś ch...m, a nie trenerem". To tylko kilka przykładów.
Teraz prawnicy Polskiego Związku Narciarskiego powinni zebrać wszystkie takie wiadomości i zająć się sprawą. Dla przykładu. Niech ludzie wiedzą, że nie wszystko im wolno.
Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport