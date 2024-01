Szokująca wizja dyrektora PŚ. Brzmi niewiarygodnie. "Poroniony pomysł"

I choć padają słowa, że w porównaniu do poprzedniego roku zainteresowanie skokami spadło, to dyrektor Pucharu Świata przestawia sensacyjną propozycję uatrakcyjnienia dyscypliny, która krótko mówiąc, brzmi dość niewiarygodnie.

FIS chce przenieść skoki narciarskie na inny kontynent. Ekspert nie gryzie się w język

Włoch nie chce ograniczać się już tylko do zawodów w Europie. W jego opinii, zawodnicy zyskaliby wielu fanów i sponsorów, gdyby rywalizowali w krajach, w których nawet zimą nie brakuje słońca. Mowa o Dubaju i Brazylii. " Tam są wielkie rynki, które nie są zagospodarowane. Wciągnięcie zawodników z dużych krajów przyciągnęłoby też do nas kolejnych sponsorów. Potrzebujemy tego do wspierania naszego sportu, który jest gwarantem wielkich emocji" - tłumaczył działacz.

To jest poroniony pomysł. Kompletnie bez sensu. W tych krajach nigdy nie będzie zainteresowania sportami zimowymi, a szczególnie skokami. Wiadomo, że bogate kraje, napędzane petrodolarami, są zainteresowane różnymi sportami. W Brazylii prym wiedzie jednak piłka nożna i skoki nigdy się nie przebiją. To będzie na zasadzie jednorazowego show

"Przepisy FIS są wciąż nieczytelne i nikt nie chce nic z tym zrobić. Lobbing największych nacji, które najbardziej kombinują ze sprzętem, czyli Niemców, czy Austriaków jest tak duży, że proszą FIS o to, by nie robić porządku z kombinezonami. Wprowadzili pomiary 3D i faktycznie pięknie to wyglądało. Ale co z tego wyszło? Proszę sobie porównać kombinezony z zeszłego i obecnego sezonu. Są takie same, ale widać, że jednym wolno więcej, a drugim mniej. To wszystko wciąż budzi kontrowersje" - stwierdził ekspert.