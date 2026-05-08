Szok w świecie skoków. Ten dokument wszystko ujawnił

Tomasz Kalemba

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) spotkała się w słoweńskim Portorożu, gdzie zapadały wstępne decyzje przed nowym sezonem. Na komisji kalendarzowej opracowano terminarz zawodów i w oczy rzuciła się szokująca pustka. Okazuje się, że zagrożony jest Turniej Czterech Skoczni, choć na tym samym spotkaniu ogłoszono, że po raz pierwszy w tej imprezie wezmą udział kobiety. O co zatem chodzi?

Sandro Pertile w czarnej opasce z logo FIS, w tle fragment tabeli z datami zawodów i czerwoną strzałką.
Sandro Pertile

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zazwyczaj w grę wchodzą pieniądze. I tak właśnie jest w przypadku najbliższego Turnieju Czterech Skoczni.

Kiedy na stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) pojawiły się prowizoryczne kalendarze, w oczy rzucił się brak konkursu noworocznego. Ten od 1953 roku odbywa się w Garmisch-Partenkirchen.

Tym razem jednak istnieje poważne niebezpieczeństwo, że do tych zawodów nie dojdzie. Wszystko rozbija się o pieniądze.

Jak dowiedział się "Bild" pomiędzy Niemiecką Federacją Narciarską (DSV) i władzami Garmisch-Partenkirchen doszło do kłótni o pieniądze. Miasto dostaje milionowe środki od DSV każdego roku na infrastrukturę i organizację zawodów. Federacja otrzymuje środki od telewizji i sponsorów, ale od 20 lat nie powiększyła sumy dla miasta. Teraz Ga-Pa domaga się wzrostu dofinansowania o 30 procent.

Rozmowy trwają, ale na razie nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Dlatego w prowizorycznym kalendarzu Pucharu Świata na najbliższy sezon w dniu 1 stycznia 2027 nie ma zawodów w Garmisch-Partenkirchen.

Tabela z projektem terminarza Pucharu Świata w skokach narciarskich mężczyzn na sezon 2026/27, obejmująca daty, lokalizacje, nazwy skoczni oraz typy zawodów, podzielona na okresy i uwzględniająca mistrzostwa świata w Falun.
Prowizoryczny kalendarz PŚ w skokach narciarskich na sezon 2026/2027

Niemcy szykują plan awaryjny

Sytuacja może się oczywiście zmienić, ale potrzebny jest też plan awaryjny.

Ten przewiduje, że dwa pierwsze konkursy mogłyby się odbyć w Oberstdorfie. Drugą opcją jest zastąpienie Ga-Pa innym miastem w Niemczech. W grę wchodziłoby Klingenthal. To byłoby jednak logistyczne wyzwanie, bowiem miasto we wschodnich Niemczech oddalone jest ok. 500 km od Oberstdorfu, gdzie jest inauguracja TCS i tyle samo od Innsbrucka, gdzie odbywałby się kolejny konkurs.

Poza tym TCS to zastrzeżony znak, więc gdyby konkurs odbywał się w innym mieście niż do tej pory, wówczas impreza nie mogłaby się nazywać Turniej Czterech Skoczni.

W Niemczech liczą na to, że zawody jednak odbędą się tam, gdzie zawsze, ale ryzyko jednak istnieje.

Mężczyzna w ciemnej opasce z logo FIS na głowie, ubrany w ciemną kurtkę, patrzy w bok z poważnym wyrazem twarzy, w uchu słuchawka.
Sandro Pertile
Stok narciarski ze skocznią do skoków narciarskich otoczony lasami, na pierwszym planie znak informacyjny ze schematem skoczka narciarskiego i strzałką wskazującą kierunek.
Skocznia w Garmisch-Partenkirchen
Złota statuetka orła z rozłożonymi skrzydłami, umieszczona na przezroczystej podstawie z kryształu, na której widoczny jest detal w postaci granatowego wzoru.
Złoty Orzeł. Symbol Turnieju Czterech Skoczni
