Szok w świecie skoków. Ten dokument wszystko ujawnił

Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zazwyczaj w grę wchodzą pieniądze. I tak właśnie jest w przypadku najbliższego Turnieju Czterech Skoczni.

Kiedy na stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) pojawiły się prowizoryczne kalendarze, w oczy rzucił się brak konkursu noworocznego. Ten od 1953 roku odbywa się w Garmisch-Partenkirchen.

Szokująca dziura w kalendarzu PŚ w skokach. Turniej Czterech Skoczni zagrożony

Tym razem jednak istnieje poważne niebezpieczeństwo, że do tych zawodów nie dojdzie. Wszystko rozbija się o pieniądze.

Jak dowiedział się "Bild" pomiędzy Niemiecką Federacją Narciarską (DSV) i władzami Garmisch-Partenkirchen doszło do kłótni o pieniądze. Miasto dostaje milionowe środki od DSV każdego roku na infrastrukturę i organizację zawodów. Federacja otrzymuje środki od telewizji i sponsorów, ale od 20 lat nie powiększyła sumy dla miasta. Teraz Ga-Pa domaga się wzrostu dofinansowania o 30 procent.

Rozmowy trwają, ale na razie nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Dlatego w prowizorycznym kalendarzu Pucharu Świata na najbliższy sezon w dniu 1 stycznia 2027 nie ma zawodów w Garmisch-Partenkirchen.

Prowizoryczny kalendarz PŚ w skokach narciarskich na sezon 2026/2027

Niemcy szykują plan awaryjny

Sytuacja może się oczywiście zmienić, ale potrzebny jest też plan awaryjny.

Ten przewiduje, że dwa pierwsze konkursy mogłyby się odbyć w Oberstdorfie. Drugą opcją jest zastąpienie Ga-Pa innym miastem w Niemczech. W grę wchodziłoby Klingenthal. To byłoby jednak logistyczne wyzwanie, bowiem miasto we wschodnich Niemczech oddalone jest ok. 500 km od Oberstdorfu, gdzie jest inauguracja TCS i tyle samo od Innsbrucka, gdzie odbywałby się kolejny konkurs.

Poza tym TCS to zastrzeżony znak, więc gdyby konkurs odbywał się w innym mieście niż do tej pory, wówczas impreza nie mogłaby się nazywać Turniej Czterech Skoczni.

W Niemczech liczą na to, że zawody jednak odbędą się tam, gdzie zawsze, ale ryzyko jednak istnieje.

Złoty Orzeł. Symbol Turnieju Czterech Skoczni

