Szok w Polsce, padł niebywały rekord skoczni. Spektakularny wybuch formy

To, co na skoczniach wyprawia w ostatnich tygodniach Władimir Zografski , błyszcząc w trakcie Letniego Grand Prix , wprawiło w zachwyt nawet zdobywcę Kryształowej Kuli w poprzednim sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Norweg Halvor Egner Granerud nie krył słów uznania pod adresem bułgarskiego skocznia.

Zografski zmienia się w maszynę, a mi się to podoba