Zdaniem Halvora Egnera Graneruda niemiecki sztab musiał wpaść na pomysł , który umknął innym. Zwłaszcza, że dobrze idzie właściwie wszystkim zawodnikom trenowanym przez Horngachera. "Jeśli jest cała drużyna, która skacze znacznie lepiej od pozostałych, to głównie dlatego, że wymyśliła coś sprytnego. Próbowałem posłać kilka długich spojrzeń w ich stronę, ale nic z tego. Nie ma niczego, co od razu rzuciłoby mi się w oczy, a co wyglądałoby zupełnie inaczej niż zwykle. I to mnie denerwuje" - mówił Norweg dla NRK.