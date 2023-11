Szok na starcie sezonu Pucharu Świata w skokach. FIS strzela sobie w stopę

Jeżeli zostały zmniejszone kwoty startowe, to jednak gdzieś ci zawodnicy muszą startować. To doprowadzi do sytuacji, że teraz w Pucharze Kontynentalnym będzie dużo wyższy poziom, bo jednak wielu niezłych zawodników nie wystąpi w Pucharze Świata. FIS po swojej reformie nie ma wyjścia. Musi zwiększyć zainteresowanie Pucharem Kontynentalnym, bo na razie niewiele osób to interesuje. Za tym powinna iść pula nagród, bo teraz jest ona żałosna. Jak zawodnicy przestaną zarabiać pieniądze, to będą kończyć kariery. I tak FIS zabije ten sport

~ mówił Aleksander Zniszczoł w rozmowie z dziennikarzami przed rozpoczęciem rywalizacji w Pucharze Świata.