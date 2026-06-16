Szok, co 17-latek z Tajlandii zrobił na skoczni w Wiśle. Rekord

W minionym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich największą gwiazdą był oczywiście Domen Prevc. Słoweniec od grudnia kompletnie zdominował rywalizację i trwało jedynie odliczanie do oficjalnego przyklepania przez niego triumfu w klasyfikacji generalnej cyklu Pucharu Świata.

Oprócz tego furorę zrobili bardzo młodzi skoczkowie. Mowa o duecie austriacko-polskim, a więc Stephanie Embacherze i Kacprze Tomasiaku. Obaj zachwycili świat. Tomasiak przede wszystkim na igrzyskach olimpijskich w Predazzo, Embacher był regularniejszy w coweekendowym skakaniu.

17-latek z rekordem kraju. Sceny w Wiśle

Obecnie obaj szykują się już do kolejnego sezonu, a pierwsze oficjalne starty w Letnim Grand Prix zaplanowane są na początek sierpnia. W tym czasie skoczkowie mogą szlifować formę. Jednym z obiektów, na którym to robią jest skocznia imienia Adama Małysza w Wiśle.

Na obiekcie imienia naszego legendarnego skoczka trenowała reprezentacja Tajlandii. Wśród nich znalazł się ledwie 17-letni Korawik Saendee. Ten w jednym ze skoków napisał nową historię swojego kraju. O szcegółach poinformował sam zainteresowany w swoich mediach społecznościowych.

"Podczas zgrupowania w Polsce padł nowy rekord Tajlandii - 125 metrów" - napisał. Wcześniejszy rekord Tajlandii również należał do niego, ale wynosił ledwie 100. metrów i został ustanowiony w 2024 roku. "Skijumping.pl" zauważa, że 125 metrów z Wisły plasuje Tajlandię na 35. miejscu w kategorii rekordy krajów.

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Pustki na skoczni w Wiśle w czasie konkursu kobiet Tomasz Kalemba INTERIA.PL





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