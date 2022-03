Szkoleniowiec polskich skoczków zmienia w kadrze

O zmianie poinformował Polski Związek Narciarski w mediach społecznościowych.

Hula spisuje się ostatnio słabo. Podczas środowego prologu na Lysgaardsbakken nie zakwalifikował się do konkursu . Uzyskał 116,5 metra i zakończył rywalizację w Lillehammer na pięćdziesiątej drugiej pozycji.

Skoki Narciarskie. Raw Air 2022 tylko w Lillehammer i Oslo

Cykl Raw Air w tym roku obejmuje zawody na dwóch skoczniach, choć do tej pory były to cztery obiekty - Lillehammer, Oslo, Trondheim i Vikersund. Plany organizatorów musiały być zmienione, bo na mamuciej skoczni w Vikersundzie w tym roku odbędą się MŚ w lotach, a obiekt w Trondheim został zburzony i powstanie na jego miejsce nowy, który wróci do rywalizacji w 2023 roku.

Czwartkowy konkurs w Lillehammer rozpocznie się o 16.00. Wystartuje w nim pięciu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Kacper Juroszek.