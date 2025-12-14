Sześciu Polaków spełniło zadanie, ale co zrobił Tomasiak? Niespodzianka w Klingenthal

Trzeba przyznać, że piątkowe kwalifikacje mogły posłużyć za niezły prognostyk wyników sobotniego konkursu. Przedwczoraj Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Maciej Kot i Dawid Kubacki uplasowali się na miejscach w przedziale 21-32, a Paweł Wąsek był 48. W konkursie wspomniana grupa uplasowała się na lokatach 18-32 (zamknął ją Kubacki, uzyskując tę samą pozycję), z kolei Wąsek nieco się poprawił - wywalczył 39. notę.

W niedzielę o 14:30 rozpoczęły się kwalifikacje przed zaplanowanym na 16:00 kolejnym konkursem. Warto więc zwrócić uwagę na ich rezultaty, bo być może znowu powiedzą tak dużo, jak poprzednim razem.

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Paweł Wąsek. Zdecydowanie zabrakło mu błysku, po dość spokojnej próbie osiągnął 116,5 metra. Awans uzyskał od razu, ale jako że był po swoim skoku ostatnim z "bezpiecznych", będzie musiał się poprawić, jeśli chce walczyć o drugą serię już w konkursie. Odnotujmy fakt, że miał niekorzystne warunki - dodano mu 7 punktów.

Niedługo później na rozbiegu zobaczyliśmy Macieja Kota. 124,5 metra dało bezproblemową kwalifikację. Dawid Kubacki wylądował sześć metrów bliżej. W jego przypadku nie było więc widać przełomu.

Wiele frajdy ze swojego skoku mógł czerpać Piotr Żyła, który spisał się najlepiej z naszych reprezentantów, szybując 135 m. Do tego rezultatu nie zbliżyli się potem ani Kamil Stoch (128,5 m), ani Kacper Tomasiak, który poradził sobie nadspodziewanie przeciętnie, osiągając zaledwie 112 m. Na szczęście ta odległość wystarczyła, by znaleźć się w konkursie.

Seria kwalifikacyjna padła łupem Mariusa Lindvika, który wyprzedził o Domena Prevca oraz swojego rodaka Halvora Egnera Graneruda.

PŚ w Klingenthal. Wyniki niedzielnych kwalifikacji:

1. Marius Lindvik - 142,5 m, 137,7 pkt

2. Domen Prevc - 137 m, 136,4 pkt

3. Halvor Egner Granerud - 139 m, 131,8 pkt

...

12. Piotr Żyła - 135 m, 118 pkt

...

26. Maciej Kot - 128,5 m, 109,2 pkt

...

33. Kamil Stoch - 128,5 m, 102,4 pkt

...

39. Dawid Kubacki - 118,5 m, 94,7 pkt

...

43. Paweł Wąsek - 116,5 m, 92,4 pkt

...

47. Kacper Tomasiak - 112 m, 89,7 pkt

