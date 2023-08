Miesiąc temu, gdy Kamil Stoch rywalizował na skoczni w Zakopanem w ramach Igrzysk Europejskich , wielu kibiców mogło być zaniepokojonych. Ich idol w końcu nie był w stanie pokazać swoich najlepszych prób przed własnymi fanami. Stoch jednak nigdy nie ukrywał, że on latem ciężko pracuje, aby forma była gotowa na sezon zimowy . Tak też prezentuje się w Szczyrku.

Stoch zadowolony po kwalifikacjach

Trzykrotny mistrz olimpijski w piątek podczas treningów i kwalifikacji do Letniego Grand Prix w Szczyrku nie wypadł ani razu z czołowej dziesiątki, co pokazuje, że w sierpniu jego forma jest już zdecydowanie lepsza niż miesiąc wcześniej. - Ja w czerwcu dopiero się budzę. Lepsza forma przychodzi w sierpniu, a w najlepszej dyspozycji muszę być w sezonie zimowym - przyznał z szerokim uśmiechem Stoch po piątkowych kwalifikacjach przed kamerami TVP Sport.

Nie zabrakło także tradycyjne oceny swoich skoków z tego dnia. Trzykrotny mistrz olimpijski był zadowolony z tego, co zaprezentował fanom zgromadzonym w piątek pod skocznią w Szczyrku. Ma jednak świadomość, że próby oddawane przez niego idealne na pewno nie były. To jednak wydaje się być dobrym prognostykiem przed tym, co zobaczymy za kilkanaście tygodni.