Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szef PŚ reaguje na koszmar rosyjskich skoczków. To może być koniec, zasługa Polaków

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Coraz więcej wskazuje na to, że Rosjanie przedwcześnie otworzyli szampany w związku z powrotem części ich zawodników w sportach zimowych. Kiepsko wygląda zwłaszcza sytuacja skoczków, którzy potrzebują małego cudu, by zakwalifikować się na igrzyska. Niedawno opuścili cały Turniej Czterech Skoczni z powodu braku wiz. Sytuacja nie ulegnie zmianie także w Zakopanem. Tuż przed polskimi zmaganiami głos w temacie reprezentantów Sbornej zabrał Sandro Pertile.

Mężczyzna w odzieży sportowej z naszywką FIS patrzy w górę, na pierwszym planie wyraziste, skupione spojrzenie, w lewym górnym rogu okrągłe wstawienie z twarzą innego mężczyzny w garniturze, sprawiającego wrażenie zaniepokojonego.
Sandro Pertile wypowiedział się ws. rosyjskich skoczków. Władimir Putin nie będzie zadowolonyDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / PAVEL GOLOVKIN / POOLAFP

Spore oburzenie pod koniec zeszłego roku wywołał wyrok Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, który wymusił wręcz na działaczach powrót Rosjan do zimowej rywalizacji. Pod ścianą znalazła się choćby Międzynarodowa Federacja Narciarska. Na jej liście znalazło się na przykład trzech skoczków. Rodacy Władimira Putina bardzo ucieszyli się z tego powodu, bo to oznaczało, że wspomniani zawodnicy mogli tym samym powalczyć o udział w igrzyskach olimpijskich.

Za chwilę jednak ich marzenia związane z wyjazdem do Italii prysną niczym bańka mydlana. Problem pojawił się już podczas Turnieju Czterech Skoczni. Pomimo ogromnych chęci, żaden z przedstawicieli Sbornej nie zasiadł na belce startowej. Powodem okazał się brak wiz. Rosjan nie zobaczymy także w Zakopanem ze względu na nieustępliwość polskich władz. Te nie chcą widzieć u siebie rodaków Władimira Putina. Dodatkowo ich obecność mogłaby negatywnie wpłynąć na zachowanie kibiców.

Maleją szanse rosyjskich skoczków na udział w igrzyskach. Pertile ocenia

Co w ogóle o tym wszystkim sądzi sam dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile? Redakcja WP SportoweFakty spytała się działacza czy interweniować próbowała FIS. "Nie wydaje mi się, nie mam informacji na ten temat" - oznajmił.

Wasze władze mają pełne prawo do takich kroków. To sprawa polityczna i jej bezpośrednio nie będę komentował. Zajmuję się sportem, a nie innymi rzeczami
dodał.

Ostatnią szansą dla Rosjan na zdobycie biletów do Włoch stał się tym samym weekend w Sapporo. Sandro Pertile nie jest optymistą co do powodzenia ambitnej misji Rosjan. "Będzie im bardzo trudno. Nie chodzi tylko o to, że dla nich wyzwaniem jest samo wystartowanie w konkursie. Musieliby zdobyć punkty Pucharu Świata, a to nie jest łatwe zadanie" - podsumował jeden z najważniejszych działaczy zajmujących się skokami. Jak zakończy się saga związana z reprezentantami Sbornej? Dowiemy się jeszcze w styczniu. Tekstowe relacje na żywo z konkursów w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Johann Andre Forfang
Skoki Narciarskie

Norweska gwiazda w centrum skandalu. Groźby od Polaków, jest odpowiedź

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Sandro Pertile
Sandro PertileFoto Olimpik/NurPhotoAFP
Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
Władimir Putin. Rosjanie wracają do Pucharu ŚwiataVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News
Władimir Putin
Władimir PutinALEXANDER NEMENOV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja