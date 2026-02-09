Szef PKOl nagle zmienił zdanie. Zobaczył skok Polaka po medal i ogłasza w sieci

Łukasz Żurek

Ten dzień przechodzi na platynowe karty kronik polskiego sportu. Kacper Tomasiak, debiutując w igrzyskach olimpijskich jako 19-latek, wywalczył srebrny medal na skoczni normalnej w Predazzo. Euforia udzieliła się wszystkim, którzy od rana wiedzieli, że to może być niezapomniany wieczór na włoskiej ziemi. Gigantycznych emocji nie tłumił również szef PKOl. "To jest coś niesamowitego! Dziś Polska jest jedną Polską. Kacper, pokazałeś nam, że przyszłość to młodość" - napisał na platformie X, zupełnie zmieniając ton wypowiedzi z ostatnich dni.

Mężczyzna w niebieskim garniturze siedzi za mikrofonem, ma poważny wyraz twarzy, w tle jednolite, ciemne tło.
Radosław Piesiewicz, szef PKOl FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl
Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej Kacper Tomasiak tracił do podium 0,1 pkt. W drugiej próbie nie spalił się emocjonalnie. Poszybował na 107. metr i objął prowadzenie.

Ostatecznie zakończył rywalizację na drugim miejscu. Debiut na igrzyskach, pierwsze podium w karierze, 19 lat i obietnica wielkiej przygody w kolejnych sezonach. Cudowna historia, na którą wszyscy czekaliśmy.

Kacper Tomasiak przeszedł do historii. Polska oszalała po srebrze 19-latka

Tomasiak ze srebrnym medalem olimpijskim. Piesiewicz w euforii: Dziś Polska jest jedną Polską

Radosław Piesiewicz obserwował konkurs naocznie. Kiedy było już jasne, że polska ekipa ma pierwszy medal w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo, nie krył wzruszenia. Emocjami podzielił się na platformie X.

"Proszę Państwa - Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim!!! Od dziś wszyscy kochamy poniedziałki!!!!" - napisał na swoim koncie tuż po tym, jak poznaliśmy ostateczne wyniki.

Niebawem w sieci pojawił się drugi wpis szefa PKOl. Tym razem w zupełnie innym tonie niż ten, którego używał w przestrzeni wirtualnej w ostatnich dniach, a nawet tygodniach. Toczył wówczas słowne wojny jeśli nie z ministrem sportu, to z szefem firmy odzieżowej 4F.

"To jest coś niesamowitego! Dziś Polska jest jedną Polską. Kacper, pokazałeś nam, że przyszłość to młodość - wielki szacunek dla Ciebie, bo od dziś zajmujesz odpowiednie miejsce w historii polskiego sportu. Szacunek, to mało powiedziane!" - obwieścił Piesiewicz.

W trzecim wejściu wrzucił do sieci wspólne zdjęcie z bohaterem dnia i podpisał już krótko: "Kacper, tak się pisze historię".

    Czy to oznacza koniec - a przynajmniej zawieszenie - konfliktów, które w ostatnim czasie nie pozwalały kibicom skupić się wyłącznie na sportowej rywalizacji olimpijczyków? Odpowiedź na to pytanie przyniosą najbliższe dni.

    W tej chwili mamy wyrównany wynik z Pekinu. Przed czterema laty ze stolicy Chin wróciliśmy z tylko jednym krążkiem, również wywalczonym w skokach. Brąz wywalczył wówczas Dawid Kubacki.

    Wiele wskazuje na to, że tym razem dorobek "Biało-Czerwonych" będzie okazalszy. Tomasiak w Predazzo nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Indywidualny konkurs na skoczni dużej z jego udziałem odbędzie się 14 lutego.

      Uśmiechnięty sportowiec w białej kurtce i czerwonej czapce prezentuje srebrny medal olimpijski zawieszony na niebieskiej wstążce.
      Kacper Tomasiak, srebrny medalista olimpijski w skokach narciarskichHANNIBAL HANSCHKEEPA
      Radosław Piesiewicz
      Radosław PiesiewiczTomasz Jastrzebowski East News
