Szef PKOl nagle zmienił zdanie. Zobaczył skok Polaka po medal i ogłasza w sieci

Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej Kacper Tomasiak tracił do podium 0,1 pkt. W drugiej próbie nie spalił się emocjonalnie. Poszybował na 107. metr i objął prowadzenie.

Ostatecznie zakończył rywalizację na drugim miejscu. Debiut na igrzyskach, pierwsze podium w karierze, 19 lat i obietnica wielkiej przygody w kolejnych sezonach. Cudowna historia, na którą wszyscy czekaliśmy.

Tomasiak ze srebrnym medalem olimpijskim. Piesiewicz w euforii: Dziś Polska jest jedną Polską

Radosław Piesiewicz obserwował konkurs naocznie. Kiedy było już jasne, że polska ekipa ma pierwszy medal w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo, nie krył wzruszenia. Emocjami podzielił się na platformie X.

"Proszę Państwa - Kacper Tomasiak wicemistrzem olimpijskim!!! Od dziś wszyscy kochamy poniedziałki!!!!" - napisał na swoim koncie tuż po tym, jak poznaliśmy ostateczne wyniki.

Niebawem w sieci pojawił się drugi wpis szefa PKOl. Tym razem w zupełnie innym tonie niż ten, którego używał w przestrzeni wirtualnej w ostatnich dniach, a nawet tygodniach. Toczył wówczas słowne wojny jeśli nie z ministrem sportu, to z szefem firmy odzieżowej 4F.

"To jest coś niesamowitego! Dziś Polska jest jedną Polską. Kacper, pokazałeś nam, że przyszłość to młodość - wielki szacunek dla Ciebie, bo od dziś zajmujesz odpowiednie miejsce w historii polskiego sportu. Szacunek, to mało powiedziane!" - obwieścił Piesiewicz.

W trzecim wejściu wrzucił do sieci wspólne zdjęcie z bohaterem dnia i podpisał już krótko: "Kacper, tak się pisze historię".

Czy to oznacza koniec - a przynajmniej zawieszenie - konfliktów, które w ostatnim czasie nie pozwalały kibicom skupić się wyłącznie na sportowej rywalizacji olimpijczyków? Odpowiedź na to pytanie przyniosą najbliższe dni.

W tej chwili mamy wyrównany wynik z Pekinu. Przed czterema laty ze stolicy Chin wróciliśmy z tylko jednym krążkiem, również wywalczonym w skokach. Brąz wywalczył wówczas Dawid Kubacki.

Wiele wskazuje na to, że tym razem dorobek "Biało-Czerwonych" będzie okazalszy. Tomasiak w Predazzo nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Indywidualny konkurs na skoczni dużej z jego udziałem odbędzie się 14 lutego.

