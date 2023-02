Szef norweskich skoków wprost o Granerudzie! Stawia mu ostre warunki

Clas Brede Brathen dodał także, co musi zrobić Halvor Egner Granerud - triumfator ostatniej edycji Turnieju Czterech Skoczni - by mógł cieszyć się z miana absolutnego numeru jeden. " Granerud , aby zostać norweskim skoczkiem wszech czasów musiałby jeszcze zdobyć złote medale indywidualnie w mistrzostwach świata i zimowych igrzyskach olimpijskich oraz wygrać PŚ w punktacji generalnej , lecz jak widać jest na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia tych celów" - stwierdził.

Skoki narciarskie. Halvor Egner Granerud i Dawid Kubacki walczą o Kryształową Kulę

W środę trener polskich skoczków narciarskich Thomas Thurnbichler ogłosił za pośrednictwem Polskiego Związku Narciarskiego kadrę na najbliższe zmagania w PŚ w Willingen. Austriacki szkoleniowiec zabierze ze sobą do Niemiec sześciu podopiecznych. Będą to: Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny oraz Paweł Wąsek. Polacy wystąpią w dwóch konkursach indywidualnych - w sobotę i niedzielę - lecz zabraknie ich w piątkowej rywalizacji mikstów , ponieważ polskie skoczkinie nie pojechał do Willingen z powodu problemów zdrowotnych.