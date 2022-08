Szczery do bólu Kamil Stoch. "To będzie długo odczuwalne”

Sezonu 2021/2022 Kamil Stoch z pewnością nie zaliczy do udanych. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli Puchar Świata zakończył dopiero na 19. miejscu, a - co najważniejsze - z igrzysk w Pekinie wrócił bez medalu, co dla zdobywcy czterech medali olimpijskich, trzykrotnego mistrza IO nie mogło być łatwym do zaakceptowania.

Środowisko polskich sportów zimowych zamarło 12 stycznia 2022 r. Na rozruchu przed treningiem na Wielkiej Krokwi w Zakopanem Kamil Stoch doznał kontuzji stawu skokowego. Kontuzji, która wykluczyła go ze startów w Pucharze Świata w stolicy polskich Tatr. Co więcej, istniało ryzyko, że nasz najlepszy zawodnik nie odzyska pełni formy przed IO w Pekinie.

Pechowa siatkonoga w Zakopanem

Do pechowego zdarzenia doszło podczas gry w siatkonogę i to nie w momencie zagrania. Kamil biegł po piłkę i wówczas nieszczęśliwie upadł, skręcają nogę. Zdjęcie, jakie opublikował Stoch wstrząsnęła fanami - noga była wręcz sina.

Dokładne badania wykazały mocne skręcenie stawu z uszkodzeniem torebki stawowej i naderwaniem więzadeł. Kamil Stoch wrócił do startów pod koniec stycznia, podczas Pucharu Świata Willingen. PŚ w Zakopanem opuścił po raz pierwszy od 18 lat!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch o skokach w upałach. Wideo INTERIA.TV

W szczerej rozmowie z "Atlas mówi" wrócił do styczniowej traumy.

- Trenuję na 100 procent, a staram się to robić na 120 procent. Od czasu odczuwam dolegliwości. Może nie są one duże, ale jednak kontuzja daje o sobie znać - przyznał Kamil Stoch.

Z pozoru nie było to nic groźnego, natomiast miejsce, w którym się to wydarzyło, czyli kostka i więzadło, to dość wrażliwe punkty i obciążenia, które mam podczas treningu, czyli masa odbić, wielu dociskach na ten staw, powodują, że kontuzja się dłużej goi, zabliźnia. Dlatego to będzie odczuwalne jeszcze przez jakiś czas nie ma wątpliwości Stoch.

Zapewnił jednak, że nie ma zagrożenia odnowienia kontuzji. Natomiast obciążenia ma personalizowane, by nie musiał walczyć z jeszcze większym bólem.

Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli odpowiedział na pytanie, jak układa mu się współpraca z nowym szkoleniowcem Thomasem Thurnbichlerem, który jest od niego młodszy.

- Każdy trener z którym pracowałem miał swój własny system pracy i komunikacji z innymi. Z niektórymi osobami długo zajęło mi przyswojenie się do nich, znalezienie wspólnego języka. Z Thurnbichlerem przyszło to praktycznie od razu. Dużym plusem jego wieku jest umiejętność porozumiewania się w zawodnikami na takim ‘młodzieżowym’ poziomie. Nie ma między nami dystansu, nie ma barier. To wszystko przyszło naturalnie - powiedział.

Zdjęcie Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch / Andrzej Iwańczuk / Reporter