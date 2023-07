Szczerość taty Dawida Kubackiego. Opowiada o rodzinnym dramacie

Dawid Kubacki od wielu lat utrzymuje się w czołówce skoczków narciarskich. Kariera naszego reprezentanta przepełniona jest różnymi tytułami, medalami. Można jednak śmiało powiedzieć, że Kubacki od początku swojej przygody ze skokami był w cieniu Kamila Stocha . To trzykrotnego mistrza olimpijskiego zawsze uważano za tego, który ma zdecydowanie większy talent i szansę na osiągnięcie sukcesu.

Wzruszające słowa ojca Kubackiego

Nie ma wątpliwości, że najtrudniejsze chwile swojej sportowej kariery Kubacki przechodził w trakcie ostatnich tygodni minionego sezonu Pucharu Świata. Przed konkursem lotów narciarskich na największej skoczni na świecie, a więc Vikersundbakken . Wówczas walczący o końcowe zwycięstwo w Pucharze Świata Kubacki dowiedział się, że jego żona ma problemy ze zdrowiem i trafiła do szpitala .

Dwa miesiące wcześniej Marta Kubacka urodziła kolejne dziecko. Okazało się, że żona Kubackiego ma poważne problemy z arytmią serca . Nawet lekarze nie wiedzieli, jak jej pomóc. Przed zawodami partnerka skoczka trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Kubacki nie zastanawiał się ani chwili. Zakomunikował trenerowi Turnbichlerowi , że wraca do kraju, aby być przy swojej małżonce.

Szkoleniowiec naszej kadry oczywiście zrozumiał decyzję swojej gwiazdy, a Kubacki zakończył sezon bez oddania skoku. Ojciec Dawida przyznaje jednak, że był to najtrudniejszy czas dla jego syna. "Było widać, że bardzo cierpiał. Tego nie da się opisać. Cierpieliśmy wszyscy, ale on szczególnie" - przekazuje Edward Kubacki.

Trzeba się cieszyć, że ten dramat minął. Myślę, że psychicznie Dawid wyjdzie z niego wzmocniony. Przeżył niebywały stres, ale też dostał kopa do działania

Edward Kubacki na całe szczęście ma także dobre wieści dla kibiców i całej swojej rodziny. Przekazuje bowiem, że żona jego syna czuje się już zdecydowanie lepiej i choć do pełnej sprawności jeszcze potrzeba jest dużo pracy, to wierzy, że wszystko będzie dobrze. Marta Kubacka może już swobodnie przebierać dzieci, karmić je, a nawet zostawić z nimi sama. To z kolei oznacza, że Kubacki będzie mógł kolejny raz cieszyć kibiców swoimi skokami i walczyć o kolejne tytuły.