Szczera do bólu wypowiedź Piotra Żyły. Wystarczyło tylko jedno słowo

Piotr Żyła już podczas sesji treningowej i kwalifikacji do konkursu w Oberstdorfie zaprezentował dobrą, równą formę i zajął miejsce w pierwszej piątce . Do rezultatów podchodzi jednak ze spokojem i dość dużym dystansem. W rozmowie po wszystkich trzech próbach sygnalizował, że po prostu zrobił swoje i dostrzegł jedną rzecz do poprawy. "Skok oceniam w porządku. Co więcej? Zapiąłem narty, siadłem na belkę, trener machnął, pojechałem i tyle. Tylko telemark był nie do końca taki jak chciałem – trochę ciężko się tutaj dzisiaj lądowało, bo była tam jakaś dziura" - wyjaśnił.