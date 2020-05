Spore zmiany dotknęły nie tylko kadrę skoczków narciarskich, ale i polską kombinację norweską. Jedyny zawodnik w naszej kadrze Szczepan Kupczak będzie trenował z czeską kadrą, a do jej sztabu dołączy także Robert Mateja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Kot o braku nowych talentów w polskich skokach. Wideo TV Interia

Po tym, jak na zakończenie kariery zdecydowało się aż trzech polskich zawodników - Wojciech Marusarz, Paweł Twardosz oraz Adam Cieślar, jedynym zawodnikiem, który znalazł się w polskiej kadrze na przyszły sezon jest Szczepan Kupczak.

Reklama

Jak poinformował PZN, zawodnik będzie przygotowywał się do zawodów razem z czeską kadrą narodową. Wciąż będzie współpracował także z Janem Szturcem.

Co ciekawe, do sztabu czeskiej reprezentacji dołączy także Robert Mateja. 45-latek w przeszłości był reprezentantem Polski w skokach narciarskich - w czasach, gdy Adam Małysz osiągał największe sukcesy.



Mateja sam nigdy nie zbliżył się do poziomu Małysza. I choć przez kilka sezonów był numerem dwa polskiej kadry, to nieraz padał ofiarą żartów kibiców po swoich słabszych próbach.



Mimo tego Mateja trzykrotnie brał udział w igrzyskach olimpijskich, a w 1997 roku zajął nawet piąte miejsce na mistrzostwach świata w Trondheim podczas indywidualnego konkursu na normalnej skoczni.



Po zakończeniu kariery sportowej Mateja był trenerem reprezentacji B oraz juniorów, współpracując z Łukaszem Kruczkiem oraz Hannu Lepistoe. W ostatnim czasie pracował jako asystent trenera kombinacji norweskiej.

Zdjęcie Robert Mateja / Łukasz Kalinowski / East News

WG