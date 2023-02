Zajc już przed tygodniem, w Bad Mitterndorf pokazał, że ma smykałkę do lotów. Konkursy Pucharu Świata na mamuciej skoczni kończył na szóstym oraz drugim miejscu. Willingen to jednak obiekt "tylko" duży - co prawda jeden z największych tego typu na świecie, ale wciąż, przynajmniej w teorii nie pozwalający na skoki poza granicę 160. metra.

"W teorii", bowiem podczas piątkowego konkursu drużyn mieszanych Słoweniec lądował 150 centymetrów dalej, a wieść o tej próbie lotem błyskawicy obiegła świat sportu. Dodać jednak trzeba, że był to skok bardzo niebezpieczny - gdyby nie fakt, że 22-latek w końcowej fazie lotu robił, co mógł, by go skrócić, zakończyłby się jeszcze parę metrów dalej.