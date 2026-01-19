Szalony plan Małysza. Wielki entuzjazm, później masowa rezygnacja. "To był strzał w policzek"

Jeszcze kilka lat temu skoki narciarskie uważany były za polski sport narodowy. Takie nazwiska jak: Adam Małysz, Kamil Stoch,Dawid Kubacki czy Piotr Żyła przyciągały tysiące kibiców, którzy ochoczo podziwiali wyczyny naszych podniebnych asów.

Niestety "złoty okres" skoków w kraju nad Wisłą nieubłaganie chyli się ku upadkowi. Już od pewnego czasu nasi czołowi zawodnicy nie prezentują formy, którą jeszcze kilka lat temu zachwycali całe środowisko tego sportu. Co gorsza, niewielu jest także młodych skoczków, którzy już teraz prezentują poziom godny rywalizowania z elitarnymi zawodnikami z całego świata. Wyjątkiem jest 18-letni Kacper Tomasiak, który w obecnym sezonie stał się niekwestionowanym liderem "biało-czerwonych". Również jemu przydarzają się jednak rozczarowujące starty, jak chociażby w sobotniej rywalizacji w Sapporo. Mimo to niewątpliwie Tomasiak jest jedną z niewielu nadziei tej dyscypliny sportu.

Prezes PZN-u, Adam Małysz, świadom jest zagrożeń, wynikających z braku podejmowania dosadnych działań w sprawie przyszłości. Swego czasu miał on zaproponować rozwiązanie, które mogło zrewolucjonizować polską myśl szkoleniową. Teraz legendarny skoczek zdradza kulisy tego interesującego pomysłu.

Polscy skoczkowie mieli trafiać do... wojska. "Zgłosiło się koło 12-15 skoczków"

W czasach, kiedy Małysz pełnił jeszcze funkcję dyrektora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej, zaproponował on dość niecodzienne rozwiązanie. Miało ono stanowić odpowiedź na problem, który bardzo często trapi młodych polskich skoczków - brak pieniędzy potrzebnych do swobodnego uprawianie sportu.

Historia polskich skoków zna wiele przypadków dobrze rokujących zawodników, którzy po ukończeniu wieku juniorskiego musieli zawiesić swoje kariery, a to ze względu na konieczność zapewnienia niezbędnych środków do życia. Nie tak dawno temu z problemem tym spotkał się chociażby 25-letni Tomasz Pilch.

Małysz zabiegał o to, aby umożliwić polskim skoczkom wstąpienie do wojska. Taki ruch rozwiązywałby wiele problemów, wynikających z braku środków pieniężnych. Co więcej, w innych kadrach występują przypadki wybitnych skoczków, którzy łączyli sportową karierę z czynną służbą w jednostkach mundurowych. Można tu przytoczyć przypadek Markusa Eisenbichlera, który równolegle do kariery skoczka pełni również służbę w szeregach niemieckiej policji federalnej. Przykładów nie trzeba zresztą szukać aż tak daleko. Na rodzimym podwórku mamy chociażby dwie medalistki IO - Julię Szeremetę oraz Aleksandrę Mirosław, które pełnią aktywną służbę w szeregach Wojska Polskiego.

"Mocno w tym uczestniczyłem. Zgłosiło się koło 12-15 skoczków, którzy wyrazili chęć (wstąpienia do wojska red.). Po czym się wycofali. Dla mnie to był strzał w policzek. Zdenerwowałem się. Próbowaliśmy to rozwiązać, szczególnie chodziło o zawodników, którzy nie mają szans na stypendium bo nie są topowymi zawodnikami" - mówił Małysz, cytowany przez portal "TVP Sport".

Legendarny skoczek przyznał, że z opcji tej ostatecznie skorzystało dwóch polskich skoczków - Szymon Jojko oraz Jarosław Krzak. Ze słów Małysza wynika, że panowie bardzo chwalą sobie to rozwiązanie. Mogą dzięki niemu kontynuować karierę sportową bez konieczności martwienia się o aspekty finansowe.

"Inni zrezygnowali, nie poszli do poboru i dziś można powiedzieć, że nie mają na to szans" - spuentował swoją wypowiedź Adam Małysz.

