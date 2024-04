Stefan Kraft w Planicy wywalczył trzecią Kryształową Kulę w karierze. Utytułowany zawodnik zdominował w ubiegłym sezonie i z dużą przewagą prowadził w klasyfikacji nad rywalami. Jednakże miesiąc po zakończonych zmaganiach to nie o Austriaku zrobiło się głośno. Wicelider "generalki" Pucharu Świata - Ryoyu Kobayashi nie powiedział ostatniego słowa w Planicy i rozpoczął przygotowania do specjalnego projektu.

Ryoyu Kobayashi dokonał wielkiej rzeczy. Sandro Pertile komentuje

"Szczerze? Na razie to wciąż jest dla mnie szok. Zwłaszcza że, jak się teraz dowiadujemy, to było planowane od bardzo dawna. Od dwóch lat bodajże. O tym wiedziała bardzo mała grupa ludzi. Nie miało prawa być inaczej" - stwierdził działacz.

Odsłaniają prawdę o specjalnej akcji z Ryoyu Kobayashim. Wszystko było dokładnie zaplanowane

"To była duża tajemnica, jeśli chodzi o ten projekt. Coś takiego przygotowywano już kiedyś w Austrii. Nie doszło to jednak wówczas do skutku. Mieli tam skakać wtedy Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern i nawet chyba Andreas Goldberger. Były jednak wówczas spore problemy, jeśli chodzi o zgody. I to z federacji austriackiej, i to ze strony FIS. Zarzucono wówczas ten projekt" - mówił obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z Interią Sport.