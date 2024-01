Wiatr próbował mi zabrać narty i stąd to mocne falowanie. Trafiłem akurat na mocny przeciąg centralnie z boku. To nie jest liczone do przeliczników, ale potrafi mocno przeszkodzić. Pewnie było bardzo blisko tego, żeby ten skok zakończył się upadkiem. Udało się jednak opanować tę sytuację. Najważniejsze, że szczęśliwie wylądowałem i to nawet telemarkiem. Taki to jest sport, że tak ekstremalne sytuacje też się zdarzają

~ powiedział Kubacki.