Szalony konkurs w Engelbergu. Wielka pogoń Tomasiaka. Awans aż o dziewięć pozycji

Sezon letniego Grand Prix w skokach narciarskich sprawił, że polscy kibice mieli duże oczekiwania, jeśli chodzi o to, co pokaże Kamil Stoch. Nasz mistrz udanie rozpoczął zimę, ale po czterech konkursach forma z Lillehamer i Falun nagle wyparowała. Rolę zdecydowanego lidera kadry przejął Kacper Tomasiak.

18-latek po rozegraniu 9 konkursów Pucharu Świata plasuje się zdecydowanie najwyżej z Biało-Czerwonych, choć jeszcze niedawno oglądał plecy Stocha. Przed wyjazdem na kolejny weekend rywalizacji w polskiej kadrze słychać było o nadziei na działanie mitycznej "magii Engelbergu".

Szalona pierwsza seria w Engelbergu. Wiatr namieszał

Niestety piątkowe skoki nadziei nie przywróciły. Oprócz Tomasiaka wszyscy Polacy wypadli słabo, a Paweł Wąsek nawet nie wszedł do sobotniego konkursu. Nieco lepiej Biało-Czerwoni wypadli w sobotniej serii próbnej, w której ponownie najlepiej z Polaków spisał się Tomasiak. 18-latek uplasował się na 7. miejscu.

O ile w serii próbnej Maciej Kot i Dawid Kubacki pokazali się z niezłej strony, o tyle w konkursie wypadli bardzo blado. Pierwszy na rozbiegu pojawił się Kot, który skok zakończył na odległości 122. metrów. Taka próba sprawiała, że o awansie do drugiej serii mógł już wtedy zapomnieć.

Jeszcze bliżej wylądował Kubacki. Mistrz świata ze skoczni normalnej osiągnął ledwie 118,5. metra i podobnie jak Kot mógł już szykować się do niedzielnych kwalifikacji. Zdecydowanie lepiej spisał się Piotr Żyła, który z obniżonego rozbiegu osiągnął 131,5. metra, ale z racji na niską rekompensatę również musiał czekać na awans.

Zaraz po Żyle na belce usiadł Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski wylądował aż pięć metrów bliżej, ale miał o osiem punktów większą rekompensatę, więc plasował się tuż za Żyłą. Ostatecznie obaj nasi bardzo doświadczeni zawodnicy do drugiej serii awansowali, choć wydawało się, że będą to bardzo odległe lokaty.

Z każdym kolejnym skokiem wiatr zaczynał wiać zdecydowanie mocniej. Na trudne warunki trafił Kacper Tomasiak. 18-latek wylądował dokładnie w punkcie, oznaczającym 125. metr. Taki wynik przy dużej rekompensacie oznaczał awans, choć również z bardzo odległej pozycji, bo Polak plasował się ex aequo z Żyłą.

Już w momencie skoku Tomasiaka wiatr bardzo mocno wiał w plecy skoczkom, co sprawiło, że do drugiej serii nie weszło kilka naprawdę dużych nazwisk. Ostatecznie Polacy zakończyli ją w trzeciej dziesiątce. Stoch do TOP10 tracił nieco ponad sześć punktów, a Żyła i Tomasiak mniej niż pięć. Prowadził Ryoyu Kobayashi.

Awanse Stocha, Żyły i Tomasiaka w drugiej serii. Pasjonujący bój o wygraną

Druga seria rozpoczęła się z 21. belki, z której zaczynaliśmy także konkurs. Niestety nie pomogło to zbytnio Kamilowi Stochowi. 38-latek nie poradził sobie w trudnych warunkach. Lądowanie na 125. metrze oznaczało, że walkę o TOP10 można było niestety włożyć między bajki.

Ciut lepiej spisał się Żyła, który wylądował dokładnie półtora metra dalej i nieznacznie wyprzedzał Stocha. Największe oczekiwania z pewnością mieliśmy jeśli chodzi o to, co w drugiej serii zaprezentuje Kacper Tomasiak, dla którego strata do pierwszej dziesiątki wydawała się możliwa do odrobienia.

Nasz nastolatek spisał się bardzo dobrze. Tomasiak drugą próbę zakończył bowiem, lądujac na odległości 133. metrów. Polak mógł liczyć na awans o kilka pozycji. Kolejni skoczkowie nie radzili sobie z trudnymi warunkami na skoczni, co sprawiało, że Tomasiak piął się w klasyfikacji końcowej konkursu i ostatecznie przesunął się o dziewięć lokat.

Bardzo ciekawie było w walce o wygraną. Pierwszy cios wyprowadził Felix Hoffmann, który wylądował na odległości 141. metrów w wybitnym stylu. Metr dalej wylądował Domen Prevc, który wyprzedził Niemca. Ostatecznie to właśnie Słoweniec wygrał i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Wyniki sobotniego konkursu w Engelbergu:

1. Domen Prevc - 330.2

2. Felix Hoffmann - 326.4

3. Ren Nikaido - 318.1

...

13. Kacper Tomasiak - 295.7

17. Piotr Żyła - 287.3

22. Kamil Stoch - 283.4

Kacper Tomasiak okazał się najlepszym z Polaków podczas niedzielnego konkursu w Wiśle Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Kamil Stoch po ostatnim - jak na razie - podium w karierze w Pucharze Świata w skokach JENS SCHLUETER AFP

Kamil Stoch. Dawid Kubacki ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News