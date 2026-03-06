Od trzech lat rywalizacja w Pucharze Świata kobiet zdominowana jest przez jedną zawodniczkę. Nika Prevc do tego sezonu przystępowała mając na koncie dwie zdobyte Kryształowe Kule z rzędu. Już sam ten fakt czynił ze Słowenki największą faworytkę nie tylko do trzeciego z rzędu zwycięstwa w cyklu, lecz również do złota olimpijskiego.

W Pucharze Świata wszystko szło zgodnie z planem Słowenki. Nika Prevc nie miała sobie równych, z drobnym wyłączeniem początku sezonu, gdy eksplozję formy przeżywała Japonka Nozomi Maruyama. Oznaczało to w praktyce, że Prevc już przed igrzyskami jest w praktyce pewna kolejnego triumfu w Pucharze Świata.

Zawody olimpijskie nie poszły jednak zgodnie z planem dominatorki. W Predazzo Prevc indywidualnie nie wywalczyła złotego medalu - na skoczni normalnej zdobyła srebro, a na większym z obiektów była dopiero trzecia. Po dwa mistrzostwa olimpijskie sięgnęła Norweżka Anna Odine Stroem. Prevc ten brak powetowała sobie w konkursie mikstów, który słoweńska kadra z łatwością wygrała.

Dominatorka ze Słowenii. Nika Prevc pobiła historyczny rekord

Już wcześniej wiadomym było, że nadchodzące zawody PŚ kobiet w fińskim Lahti mogą przynieść historyczne rozstrzygnięcia. Prevc stanęła przed szansą oficjalnego zapewnienia sobie trzeciej Kryształowej Kuli. Słowenka dokonała tego już w czwartkowym konkursie, w którym okazała się najlepsza. Prócz niej na podium stanęły także Stroem oraz Maruyama. Anna Twardosz rywalizację zakończyła na 29. pozycji.

Piątek przyniósł Prevc kolejne wyzwanie, a także i kolejny sukces. Słowenka osiągając odległości 130 i 128,5 metra ponownie triumfowała, pozostawiając w tyle swoje największe rywalki. Nika wygrała po raz 16. w tym sezonie, dzięki czemu zapisała się w historii skoków narciarskich. Twardosz również i tym razem punktowała, notując tym razem 21. miejsce.

Słowenka triumfując po raz 16. w jednym sezonie Pucharu Świata pobiła dotychczasowy rekord należący do legendarnej Sary Takanashi. Japonka w sezonie 2013/14 triumfowała piętnastokrotnie. Dodatkowo Prevc wyśrubowała jeszcze jedną imponującą statystykę. Jak podał na portalu "X" Adam Bucholz, Słowenka w tym sezonie stawała na podium PŚ aż 24 razy. Druga w klasyfikacji Norweżka Maren Lundby uczyniła to "zaledwie" 19-krotnie.

Do zakończenia sezonu Pucharu Świata kobiet pozostało już tylko konkursy w Oslo, a także zawody na skoczniach mamucich w Vikersund oraz Planicy.

