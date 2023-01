Szalone ceny biletów na Puchar Świata w Zakopanem! Oto powód

PZN spodziewa się kompletu kibiców na PŚ w Zakopanem

Koszty organizacji PŚ w Zakopanem są olbrzymie. Dlatego bilety są tak drogie

- Z uwagi na to, że podczas Pucharu Świata w Wiśle mieliśmy konkursy zarówno kobiet, jak i mężczyzn, na same nagrody wydaliśmy około miliona złotych - powiedział nam prezes Małysz.

Warto podkreślić, że tym razem na nagrody PZN będzie musiał również szarpnąć kasą. Drużynie, która wygra sobotni konkurs trzeba będzie wypłacić 27 tys. franków szwajcarskich, czyli około 128 tys. zł. Za drugie miejsce należy się 17 tys. franków, czyli ok. 80,500 tys. zł, a za trzecie - 12 tys. franków (ok. 57 tys. zł). Co ciekawe, FIS premiuje nawet do ósmego miejsca w drużynówce - ta ósma otrzyma do podziału tysiąc franków, czyli około 2,740 tys. zł.