Szalona oferta dla Piotra Żyły. Fortuna leżała na stole. Małysz postawił warunek

Nie jest żadną tajemnicą, że Piotr Żyła należy do zawodników, którzy zwykle tryskają humorem, a czasem wprost trudno zrozumieć, o co dokładnie chodzi naszemu skoczkowi ze względu na specyfikę jego wypowiedzi. Śmiało można nazwać 38-latka "wariatem", biorąc pod uwagę całokształt jego "twórczości" i postać, która wykreowana została w naszych mediach.

W pewnym momencie życia Żyły doszło do tego, że Polak mógł pójść nawet o krok dalej. Pasją Adama Małysza po karierze stały się rajdy samochodowe, Żyła mógł zaś wejść do oktagonu, aby zawalczyć we freakfightach. W czerwcu 2023 roku portal "Sport.pl" poinformował, że nasz dwukrotny mistrz świata dostał ofertę walki od organizacji freakfightowej Clout MMA.

Żyła musiałby zrezygnować ze skoków. Na stole fortuna

Żyła miał zawalczyć z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej - Sławomirem Peszko. Polscy skoczkowie naturalnie mają zakaz uprawiania sportów ekstremalnych ze względu na wiążącą ich umowę z Polskim Związkiem Narciarskim. Interia Sport dowiedziała się wówczas, że Clout MMA zaoferowało polskiemu skoczkowi kwotę...dwóch milionów złotych za walkę w oktagonie.

Pozostało uzyskanie zgody Adama Małysza. Ten zabrał głos i postawił jeden, bardzo ważny warunek. - Tak, była rozmowa na ten temat z Piotrem. Jako PZN wyraziliśmy zgodę na taką walkę, pod warunkiem że odbędzie się na wiosnę, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu - powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z "WP SportoweFakty" w marcu 2024 roku.

Wówczas wydawało się, że wszystko zmierza do zakontraktowania walki Żyły. Tak twierdziła także współwłaścicielka federacji Lexy Chaplin. - Myślę, że w tym roku uda się to zrobić. Nie zdradzę, czy to ta połowa roku, ale bardzo chcielibyśmy zobaczyć taką walkę i będziemy próbowali do niej doprowadzić. To byłaby fajna walka - przyznała w rozmowie na kanale "Koloseum".

Do walki jak na razie wciąż nie doszło i wiele wskazuje na to, że dopóki Żyła będzie skakał, to w oktagonie go nie zobaczymy. - Rok temu to ja byłem zdecydowany. Myślałem, że będę to robił. Dlatego próbowałem się dogadać z federacją, ale nie udało się i tyle. Gdybym się zdecydował, nie miałbym czasu, żeby trenować jednocześnie jedno i drugie. To było kluczowe. Skoki wygrały i wygrywają dalej - powiedział nasz skoczek w listopadzie 2024 roku w rozmowie ze "Sport.pl". Teraz Żyła szykuje się do kolejnego olimpijskiego sezonu w swojej karierze, a te zwykle przynosiły mu sporo bólu. Z pewnością chciałby to zmienić pod wodzą Macieja Maciusiaka.

Podsumowanie roku 2024: Polacy w sportach zimowych. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Żyła tak zareagował (patrz ramka), kiedy mówił o swoich planach na przyszłość Grzegorz Momot/PAP/Tomasz Kalemba/Interia.pl INTERIA.PL

Piotr Żyła Grzegorz Momot PAP

Sławomir Peszko Grzegorz Wajda East News