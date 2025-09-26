Szalona oferta dla Piotra Żyły. Fortuna leżała na stole. Małysz postawił warunek
Piotr Żyła niewątpliwie jest jednym z najlepszych polskich skoczków. W pewnym momencie nasz zawodników mógł wkroczyć do świata freakfightów. W czerwcu 2023 roku portal "Sport.pl" poinformował, że nasz podwójny mistrz świata dostał ofertę walki w Clout MMA. Federacja była gotowa zapłacić Polakowi kwotę dwóch milionów złotych. Adam Małysz wyraził zgodę, ale postawił także stanowczy warunek. Do walki ostatecznie nie doszło.
Nie jest żadną tajemnicą, że Piotr Żyła należy do zawodników, którzy zwykle tryskają humorem, a czasem wprost trudno zrozumieć, o co dokładnie chodzi naszemu skoczkowi ze względu na specyfikę jego wypowiedzi. Śmiało można nazwać 38-latka "wariatem", biorąc pod uwagę całokształt jego "twórczości" i postać, która wykreowana została w naszych mediach.
W pewnym momencie życia Żyły doszło do tego, że Polak mógł pójść nawet o krok dalej. Pasją Adama Małysza po karierze stały się rajdy samochodowe, Żyła mógł zaś wejść do oktagonu, aby zawalczyć we freakfightach. W czerwcu 2023 roku portal "Sport.pl" poinformował, że nasz dwukrotny mistrz świata dostał ofertę walki od organizacji freakfightowej Clout MMA.
Żyła musiałby zrezygnować ze skoków. Na stole fortuna
Żyła miał zawalczyć z byłym reprezentantem Polski w piłce nożnej - Sławomirem Peszko. Polscy skoczkowie naturalnie mają zakaz uprawiania sportów ekstremalnych ze względu na wiążącą ich umowę z Polskim Związkiem Narciarskim. Interia Sport dowiedziała się wówczas, że Clout MMA zaoferowało polskiemu skoczkowi kwotę...dwóch milionów złotych za walkę w oktagonie.
Pozostało uzyskanie zgody Adama Małysza. Ten zabrał głos i postawił jeden, bardzo ważny warunek. - Tak, była rozmowa na ten temat z Piotrem. Jako PZN wyraziliśmy zgodę na taką walkę, pod warunkiem że odbędzie się na wiosnę, jeszcze przed rozpoczęciem przygotowań do nowego sezonu - powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego w rozmowie z "WP SportoweFakty" w marcu 2024 roku.
Wówczas wydawało się, że wszystko zmierza do zakontraktowania walki Żyły. Tak twierdziła także współwłaścicielka federacji Lexy Chaplin. - Myślę, że w tym roku uda się to zrobić. Nie zdradzę, czy to ta połowa roku, ale bardzo chcielibyśmy zobaczyć taką walkę i będziemy próbowali do niej doprowadzić. To byłaby fajna walka - przyznała w rozmowie na kanale "Koloseum".
Do walki jak na razie wciąż nie doszło i wiele wskazuje na to, że dopóki Żyła będzie skakał, to w oktagonie go nie zobaczymy. - Rok temu to ja byłem zdecydowany. Myślałem, że będę to robił. Dlatego próbowałem się dogadać z federacją, ale nie udało się i tyle. Gdybym się zdecydował, nie miałbym czasu, żeby trenować jednocześnie jedno i drugie. To było kluczowe. Skoki wygrały i wygrywają dalej - powiedział nasz skoczek w listopadzie 2024 roku w rozmowie ze "Sport.pl". Teraz Żyła szykuje się do kolejnego olimpijskiego sezonu w swojej karierze, a te zwykle przynosiły mu sporo bólu. Z pewnością chciałby to zmienić pod wodzą Macieja Maciusiaka.