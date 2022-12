Szaleństwo w Niemczech. Ogromna konkurencja dla Polski

W Polsce od dłuższego czasu wiele mówi się o inflacji, z którą zmaga się społeczeństwo. Przed inauguracyjnym zawodami w Wiśle wielu kibiców krytykowało organizatorów za zbyt wysokie ceny biletów. Zacznie przełożyło się to na frekwencję. Część fanów w związku z kosztami zrezygnowała z podróży do miasta położonym w województwie śląskim.

Pustki na skoczni nie uszły uwadze również norweskiemu zawodniku, Halvorowi Egnerowi Granerudowi . 26-latek był mocno zdziwiony tym, co zobaczył w Wiśle.

Zagraniczni sportowcy często powtarzają, że najlepsza atmosfera panuje w Polsce. U podnóża Tatr co roku odbywa się wielkie, zimowe święto. Wiele na to wskazuje, że w tym roku Zakopane może stracić część fanów. Powód? Stale rosnące ceny biletów. Kłopotu z publicznością nie mają za to nasi zachodni sąsiedzi. Tam kibice nie zapomnieli o prestiżowym turnieju. Bilety sprzedały się jak "ciepłe bułeczki".