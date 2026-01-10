Partner merytoryczny: Eleven Sports

Szaleństwo po skoku Tomasiaka, życiowy sukces 18-latka. To nie koniec dobrych informacji

Natalia Kapustka

Natalia Kapustka

Polscy skoczkowie, rywalizując przed własną publicznością, zakończyli premierowy konkurs duetów w Zakopanem na 3. miejscu. W trzeciej serii szczególne wrażenie wywarł skok Kacpra Tomasiaka, który znacząco przyczynił się do końcowego sukcesu "Biało-Czerwonych". Dla 18-letniego zawodnika jest to życiowe osiągnięcie. Znakomicie spisał się także indywidualnie - Jestem już zmęczony tymi wszystkimi emocjami, ale na pewno jestem bardzo szczęśliwy z tego i oby też powtórzyło się to jutro - wyznał po konkursie.

Dwóch polskich skoczków narciarskich stoi na podium z nartami, ubrani w czerwone kombinezony z logo sponsorów, jeden z nich trzyma drewnianą statuetkę, drugi bukiet kwiatów, w tle ścianka sponsora i logo zawodów Pucharu Świata.
Polscy skoczkowie zajęli trzecie miejsce w konkursie duetówWojtek RadwańskiAFP

Tegoroczny program rywalizacji Pucharu Świata w Zakopanem różni się lekko od tego co było w poprzednich latach. W sobotę na Wielkiej Krokwi został rozegrany konkurs duetów. Zgodnie z przewidywaniami, rywalizację zdominowali Austriacy, którzy nie dali rywalom żadnych szans. Walka o pozostałe miejsca była niezwykle zacięta. Ostatecznie podium uzupełnili Słoweńcy oraz Polacy.

"Biało-Czerwoni" przystąpili do konkursu w składzie Dawid Kubacki i Kacper Tomasiak. Decyzja trenera początkowo budziła wątpliwości, jednak ostatecznie zakończyła się pomyślnie. Przed polską publicznością zaprezentowało się łącznie aż 14 zespołów.

PŚ w Zakopanem. Polacy na podium w konkursie duetów

Niemal pewne miejsce w składzie miał 18-letni Kacper Tomasiak, który z każdym konkursem udowadnia, że nie bez powodu nazywany jest liderem naszej kadry i jak przyznał, taka pozycja daje mu dodatkowy spokój.

"Myślę, że jest to na pewno większy komfort, bo nie trzeba się tak mocno spinać na treningach i można skakać na luzie, dzięki czemu lepiej to wychodzi. Dlatego na pewno jestem trochę na plus." - ocenił Tomasiak.

Jestem już zmęczony tymi wszystkimi emocjami, ale na pewno jestem bardzo szczęśliwy z tego i oby też powtórzyło się to jutro.
wyznał po konkursie

"Skok w kwalifikacjach dość mocno zepsułem. Ten w pierwszej serii też nie był jeszcze najlepszy, a te dwa ostatnie były już dosyć dobre, więc chyba na początku brakowało tej stabilności, ale później już się znalazła." - dodał Polak.

Historyczne skoki do celu w Zakopanem. Małysz wśród legend, Schmitt triumfuje. WIDEOAP© 2025 Associated Press

Kacper Tomasiak w czołówce nieoficjalnych wyników indywidualnych

Polacy po drugiej serii konkursu zajmowali 3. miejsce. Jednak po skoku Dawida Kubackiego na odległość 123 metrów spadli na 4. lokatę, a wszystko znalazło się na barkach Tomasiaka. Dzięki jego znakomitej ostatniej próbie "Biało-Czerwoni" wyprzedzili Norwegów o 7,1 punktu i ponownie znaleźli się w czołówce.

Tomasiak w sobotnim konkursie oddał łącznie trzy znakomite skoki: 132,5 m, 133 m oraz 136,5 m. Łączny rezultat sprawił, że 18-letni skoczek zajął również trzecie miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej. Przed nim uplasowali się jedynie Anze Lanisek oraz Jan Hoerl. Dla młodego Polaka jest to życiowy sukces w karierze.

Trochę starałem się od tego wszystkiego odciąć, ale też wiadomo, że na górze było słychać doping. Dobrze było poczuć się u siebie, jak w domu, więc myślę, że czerpałem z tego taką pozytywną energię.
przyznał

Po zakończeniu ceremonii Kacper i Dawid długo nie opuszczali obiektu, spotykając się z kibicami, rozdając autografy i robiąc pamiątkowe zdjęcia.

W niedzielę Wielka Krokiew ponownie stanie się areną rywalizacji najlepszych skoczków. W konkursie indywidualnym zaprezentuje się pięciu reprezentantów Polski. Start zawodów zaplanowano na godzinę 16:00, natomiast godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna.

Z Zakopanego - Natalia Kapustka, Interia Sport

Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym oraz kasku, trzymający narty, stoi na tle rozmytego stadionu z widocznymi światłami.
Kacper TomasiakRex Features/East News/ Rex Features/East NewsEast News
Grupa skoczków narciarskich wraz z zespołem technicznym pozuje na podium na tle pomarańczowej ścianki sponsorskiej, dwóch zawodników stoi z nartami uniesionymi w geście radości, pozostali członkowie zespołu siedzą i klęczą uśmiechając się do kamery.
Polscy skoczkowie zakończyli konkurs duetów na trzecim miejscuAndrzej IwańczukEast News
Dwóch skoczków narciarskich w czerwonych kurtkach, uśmiechniętych, trzymających narty oraz trofeum i bukiet kwiatów, stojących na tle czerwonej ścianki sponsorskiej podczas zawodów Pucharu Świata.
Kacper Tomasiak oraz Dawid KubackiWojtek RadwańskiAFP

